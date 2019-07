Brück

Auf einen langen Abend voller Livemusik können sich die Besucher des Brücker Landgasthofes am Sonnabend freuen. Bei Elke und Dieter Frenzel steht erst die Blues-Band „ Monokel“ auf der Bühne, bevor es mit „ Jimmy Cornett & The Deadmen“ weitergeht.

„Ohne Zweifel gehört ’ Monokel’ zum verbliebenen Rest der Aufrechten, die den Wimpel des ostdeutschen Bluesrock in der tosenden Großstadt wie auch in weniger pulsierenden Regionen des Landes hochhalten“, frohlockt der Landgasthof in seiner Ankündigung.

Seit über 40 Jahren unterwegs

„Sie setzen damit ein Zeichen, auch für die in Würde ergrauten Kunden, Tramper oder Blueser, die immer noch da sind, noch immer kommen und niemals wie Vater sein wollen.“

Seit über 40 Jahren zeigen „ Monokel“ mit ihren Songs, dass sie eine ganz eigene Sprache gefunden haben. Bis heute nehmen sie kein Blatt vor den Mund und setzen sich mit den kleinen und großen Wahrheiten kritisch auseinander.

Unübersehbarer Kontrabass

Etwa ab 21.30 Uhr betreten dann „ Jimmy Cornett & The Deadmen“ die Bühne – die laut Ankündigung ausdrücklich keinen Rockabilly machen.

„Der unübersehbare Kontrabass von Tieftöner Frank Jäger, mit dem er auf dem Rücken gespielt häufig in der Menge badet, könnte diesen Verdacht zwar nahelegen“, schreiben die Organisatoren.

Blues- und Southern-Rock

„Doch in der Hamburger Band gibt es keine Klischees, die auf Bestätigung warten. Die Karriere von ’ Jimmy Cornett & The Deadmen’ ist so bunt wie ihre Songs, ihre Texte sind ebenso vielschichtig wie das Leben an sich.“

Welche Musik also spielt die Band? Blues- und Southern-Rock lautet die Antwort. „Auf ihren Konzertreisen durch unsere Republik, aber auch bei Stippvisiten in Amerika oder einer Show in Uruguays Hauptstadt Montevideo, hat sich die Band ihre internationale künstlerische Spielweise erworben“, schreiben Elke und Dieter Frenzel.

Und jetzt kommt also auch der Hohe Fläming im Tourplan vor.

Das Livemusik-Open-Air im Brücker Landgasthof beginnt am Sonnabend um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten kosten 18 Euro. Reservierung unter: 033844/50286.

Von MAZ