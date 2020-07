Cammer

Die Polizei hat in Cammer einen Mopedfahrer erwischt, der ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Das war am Montag gegen 11.15 Uhr in der Hauptstraße aufgefallen.

Den 65 Jahre alten Fahrer des Simson-Mopeds erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei geführt.

