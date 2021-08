Brück

Ein Motorradunfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 246 nahe Brück-Ausbau ereignet. Dabei ist eine Frau leicht verletzt worden. Der Fahrer des Gefährtes war zuvor in einer Kurve zu weit nach rechts geraten. Der 61-Jährige steuerte die Maschine laut Mitteilung der Polizei in Brandenburg an der Havel vom Montag zunächst über einen Geh- und Radweg. Als er dann vom angrenzenden, unbefestigten Randstreifen auf die Straße zurückkehren wollte, stürzte er mit seinem Motorrad. Dabei wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde die 59-Jährige anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer selbst blieb bei dem Unfall demnach körperlich unversehrt. Für die Rettung und Bergung musste die Beelitzer Straße vorübergehend voll gesperrt werden. Auch ein Hubschrauber kam bei den Aufräumarbeiten zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt.

Von René Gaffron