Brück/Linthe

Religionsschüler der Brücker Grundschule waren dieser Tage im Einsatz für die Umwelt. Die Sechstklässler haben sich mit selbst gebastelten Plakaten an der Ein- und Ausfahrt zum Industriegebiet in Linthe postiert und an Autofahrer, Radler sowie Passanten appelliert, ihren Müll nicht auf die Straße oder in die Natur zu werfen.

Andere Schülergruppen haben vor Ort Müll gesammelt – im Wald, auf dem Rasthofgelände und auf der großen Wiese im Industriegebiet. „Dabei entdeckten sie auch ein stinkendes Auto voller Müll mitten auf dem Parkplatz“, berichtet Sven Neumann, Praktikant in der Kirchengemeinde Brück.

Verpackungsmüll einsammeln

„Die Schüler hatten sich im Vorfeld während ihres Unterrichts darüber unterhalten, warum Verpackungen aus Plastik und Kunststoff so schädlich für die Umwelt und die Schöpfung sind“, erzählt Sven Neumann weiter. „Im nächsten Schritt überlegten die Jungen und Mädchen, was sie tun könnten, um selbst etwas zu bewirken.“

Dabei seien einige Schüler auf die Idee gekommen, man könne an der Filiale des Schnellrestaurants „ McDonalds“ in Linthe Verpackungsmüll einsammeln. Denn vielen sei bei Besuchen vor Ort bereits aufgefallen, dass in der näheren Umgebung stets Verpackungsmüll auf der Straße oder der Wiese liege.

Mit selbst gebastelten Plakaten haben die Schüler sich an der Ein- und Ausfahrt zum Industriegebiet positioniert. Quelle: Privat

„Die Lehrer fanden die Aktion toll und haben bei der Planung der Aktion geholfen – stellten das Vorhaben bei der Geschäftsführung der Filiale vor, organisierten Transport und Ausrüstung“, berichtet Sven Neumann. Auch die Fastfood-Kette habe die Idee gut gefunden und so konnte das Projekt „Der Müll muss weg“ schließlich starten. 24 Schüler und vier Begleitpersonen waren dabei.

„Wir hatten für das Projekt circa 40 Minuten Zeit und wir wollten so viel Müll wie möglich einsammeln und damit auch ein Zeichen setzen, dass wir als Kinder und Teenies eine saubere Welt haben wollen – denn das ist schließlich unsere Zukunft in der wir später leben wollen und müssen“, lautete ein Schülerfazit.

Volle gelbe Säcke wurden von den Schüler im Schnellrestaurant übergeben. Quelle: Privat

„Wir sind mit unserem Projekt sehr zufrieden, denn wir haben in unserem kleinen Ort andere Bürger und Autofahrer darauf aufmerksam gemacht, dass wir Schüler es nicht gut finden, wenn alle ihren Müll einfach achtlos in die Umwelt schmeißen“, sagte ein anderer Schüler.

„Wir können momentan zwar die Industrie nicht dazu auffordern, weniger Verpackungsmüll zu verursachen, aber wir können die Menschen auffordern und erinnern, dass der Müll nicht in den Wald, auf Wiesen oder auf die Straße gehört.“

Auch ein stinkendes Auto voller Müll haben die Schüler während ihrer Aktion auf dem Parkplatz entdeckt. Quelle: Privat

Dennoch hätten auch einige der Autofahrer verärgert reagiert und die Grundschüler beleidigt, berichtet Sven Neumann. Andere wiederum hätten die Aktion toll gefunden und die Kinder ermutigt.

Das Projekt wurde bei der Bundeszentrale für politische Bildung „Schülerwettbewerb 2019“ eingereicht. Nun hoffen die Brücker Umweltschützer auf einen Preis.

Von MAZ