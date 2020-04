Mundschutz-Vorstoß der Verwaltung sorgt für Diskussionen

Brück

Als erste Kommune in Potsdam-Mittelmark hat sich das Amt Brück entschieden, seine Bewohner darum zu bitten, ab sofort Schutzmasken an öffentlichen Orten zu tragen, wo diese anderen Menschen über den Weg laufen. Auch in der Verwaltung selbst begegnen sich die 50 Mitarbeiter ab sofort mit genähten Nase-Mund-Schutzen.

Amtsdirektor Marko Köhler sieht das Tragen einer solchen Maske als Zeichen des Respekts gegenüber den Mitmenschen. „Die Mund-Nase-Maske soll zeigen: Ich verteile meine Viren nicht“, sagt der 46-Jährige gegenüber der MAZ.

Die Pressemitteilung, in der sich das Amt Brück für das Tragen einer Schutzmaske ausspricht, hat im sozialen Netzwerk Facebook für Diskussionen gesorgt.

In einer Brücker Gruppe, in der über 1.200 Menschen sind, sowie auf der Facebook-Seite des Amts Brück, sammelten sich am Donnerstag und Freitag eine Vielzahl unterschiedlicher Kommentare.

Dabei befürwortet ein Großteil die Entscheidung des Amts Brück. 42 Menschen markierten die „Wir tragen Mundschutz“-Mitteilung der Verwaltung mit einem „Gefällt mir“.

„Das finde ich gut. Selbst, wenn sie nicht schützen sollten, werden sie nicht schaden. Ich denke, dass sie etwas nützen. Vielleicht nicht viel, aber ein bisschen zählt genauso“, sagt die Brückerin Hannelie Fischer.

Auch Laura Stache befürwortet den Vorstoß der Verwaltung: „Der Mundschutz ist dafür gedacht, niemanden anzuhusten oder anzuniesen. Warum ihn dann nicht zur Eindämmung nutzen, wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs ist“, fragt sie.

Als erste Kommune in Potsdam-Mittelmark hat das Amt Brück sich klar für einen Mundschutz ausgesprochen. „Wenn es zum Eindämmen des Coronavirus beiträgt und dafür sorgt, dass sich die Situation nicht verschärft, sollten wir sie tragen“, findet Amtsdirektor Marko Köhler. Quelle: Amt Brück

WHO zweifelt an Nutzen von Mundschutzmasken

Janine Hoppe stellte hingegen den Zweck der Schutzmasken infrage: „Ich bezweifle, ob das eine gute Idee ist. Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) sieht im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus keinen Nutzen in allgemeinen Mundschutzfragen.“

Das Robert-Koch-Institut empfahl am Donnerstag – wie das Amt Brück – allen Menschen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit. Zuvor hatte es diese nur Menschen mit Atemwegserkrankungen empfohlen. Auch die WHO kündigte am Donnerstag an, die Wirksamkeit einer Mundschutzempfehlung zu überdenken.

Materialsorgen durch geschlossene Läden

Nach dem Aufruf der Kreisverwaltung vom 25. März an die Bewohner Potsdam-Mittelmarks, selbst Mund-Nase-Masken herzustellen, macht einigen Bewohnern der Kommune das dazu notwendige Material Probleme: „Es gibt keinen Gummi mehr und Schnürsenkel sind knapp. Wo soll ich diese herbekommen, wenn Kurzwarenläden geschlossen sind“, fragt eine Borkheiderin.

Und bekam postwendend einen Tipp einer Nutzerin: „Man kann notfalls auch einen dünnen Streifen Jersey schneiden und ihn ziehen, bis er sich einrollt“, sagt Gina-Lisa Schröder.

Antje Leiste verwies auf einen Schreibwarenladen in der Bad Belziger Innenstadt, der per telefonischer Bestellung weiterhin Gummis verkauft.

Berufe mit Menschenkontakt teilweise noch ohne Mundschutz

Außerdem machten einige Facebook-Nutzer darauf aufmerksam, bei ihrer Arbeit trotz Menschenkontakt derzeit keine Schutzmaske zu besitzen: „Schön, dass ihr Schutzmasken habt. Wir arbeiten draußen und haben keine“, sagt Susann Tietz. Ähnlich geht es Julia Nawrocki: „Und wir im Krankenhaus ringen darum, welche zu bekommen.“

Im Gespräch mit der MAZ betonte Amtsdirektor Marko Köhler, dass es sich bei den genähten Schutzmasken, die er und seine Mitarbeiter tragen, um kein medizinisches Produkt und keine professionellen Schutzmasken handelt.

Dabei macht sich Wenke Bratz besonders um die Mitarbeiter in Supermärkten Sorgen: „Wie wäre es, wenn diese in sämtlichen Supermärkten auch Schutzmasken bekommen? Sie sind genauso wie Mitarbeiter im Krankenhaus täglich dem Virus ausgesetzt.“

Von Fabian Lamster