Borkheide

Trabant-Freunde geht das Herz auf. Bereits zum sechsten Mal gab es das Murmeltreffen nach Borkheide. Seit 2009 kommen Freunde und Fahrer der runden Trabants am ersten Augustwochenende auf das Vereinsgelände der Hans-Grade-Gesellschaft, um sich in gemütlicher Atmosphäre auszutauschen, zu fachsimpeln und an Ersatzteile zu kommen.

Zur Galerie Zum sechsten Mal trafen sich Freunde und Fans der runden Form in Borkheide. Im Mittelpunkt standen die beiden Trabanten P50 und P60, die von 1957 bis 1965 gebaut wurden.

Vom Band lief der Trabant P50 und P60 in den Jahren von 1957 bis 1965 als Limousine oder Kombi. Den Namen Murmel oder Kugelporsche haben die Fahrzeuge ihrer runden Formen zu verdanken und sind bei Fans und Kennern auch heute noch heiß begehrt, wie die Teilnehmer des Murmeltreffens berichten. 26 Oldtimer mit dieser besonderen Form haben aus den fünf neuen Bundesländern den Weg in die Waldgemeinde gefunden.

Über die vergleichsweise magere Teilnehmeranzahl in diesem Jahr zeigte sich Mitorganisator Daniel Remus etwas enttäuscht. „Wir haben mit mehr gerechnet. Aber heute finden auch Einschulungsfeiern statt“, erklärt der Rostocker, der ebenfalls mit seiner P-60-Murmellimousine angereist ist.

Zweifarbiger Sonderwunsch

„Das ist ein Sonderwunsch, da sie zweifarbig ist, Zierleisten hat und eine bessere Innenausstattung aufweist“, erläutert Daniel Remus. Er ist von der alten Technik fasziniert. „Wir fahren Autos, die älter sind als wir.“ Vor allem aber stehe der eigene Anspruch, dem Original inklusive aller Teile so nah wie möglich zu kommen. „Das ist spannend und teuer – aber das sind ja Hobbys immer“, sagt Remus.

Mit dabei ist in diesem Jahr wieder Reinhard Fraenkel, der mit seiner Trabant-Limousine Baujahr 1961 samt Wohnwagen aus dem rund 240 Kilometer entfernten Plate bei Schwerin ( Mecklenburg-Vorpommern) angereist ist. „Mich fasziniert die Schönheit der Modelle, die einfache und beherrschbare Technik, die sich auch selbst reparieren lässt“, sagt der 81-Jährige, der seine Murmel seit 20 Jahren besitzt und seitdem noch keine Werkstatt gesehen hat.

Über 60 Pokale gewonnen

Ins Auge fallen seine Murmel und der Wohnwagen durch die Farbkombination Koralle und Elfenbeinweiß. Auch sein Trabant war aufgrund der Zweifarbigkeit ein Sonderwunsch, erklärt der früherer Autoschlosser und Lackierer. Ein Jahr nach dem Autokauf holte er sich 1999 den Wohnwagen.

„Der stand als Werbeträger auf dem Acker“, berichtet Fraenkel, der mit seiner Murmel schon über 60 Pokale gewonnen hat. „Die Hälfte davon waren erste Plätze“, berichtet der Rentner stolz, der bereits zum vierten Mal in Borkheide dabei ist. „Das Besondere hier ist die Natur, die DDR-Nostalgie mit dem Flugzeug und das schöne Naturbad im Ort“, schwärmt Liebhaber Reinhard Fraenkel.

Von 1957 bis 1965 gebaut Der Trabant P50 und P60, im Volksmund gern auch Murmel oder Kugelporsche genannt, wurde im Zeitraum von 1957 bis 1965 gebaut. Diese Ausführung dieses Kleinwagens gilt als die erste Ausführung des Trabanten. Der Kombi ging von 1959 bis 1965, die Limousine von 1958 bis 1964 vom Band. Die Limousine wurde komplett in Zwickau gebaut, während in diesem Werk die Bodenplatte und der Antriebsstrang des Kombis gefertigt wurden, der in Meerane (nördliche von Zwickau) komplettiert wurde.

Aus Landsberg ( Sachsen-Anhalt) ist Winfried Ernst mit seiner Murmel, einem 500er Trabant Kombi aus dem Jahr 1962, eigens nach Borkheide gekommen. Der Sachsen-Anhaltiner nimmt bereits zum fünfte Mal an dem Treffen teil. „Schön ist hier die Atmosphäre, man lernt nette Leute kennen und kann sich viel erzählen. Wir sind wie eine große Familie“, sagt der gelernte Kfz-Schlosser, der seine Murmel im Jahre 1990 gekauft und restauriert hat.

„Sie stand in Weißenfels in einer Scheune, in der Hühner und Mäuse waren“, berichtet er. „Für die Restaurierung habe ich nur ein halbes Jahr gebraucht.“ Die Farben Pastellblau und Pastellgrau seien selten gewesen, berichtet Ernst weiter. „Mich fasziniert die Einfachheit der Technik und die Form der Murmel.“

Von Johanna Uminski