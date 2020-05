Brück

In dem Fall einer jungen Brückerin, die von ihrem einstigen Lebensgefährten um mehrere tausend Euro betrogen wurde, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen und damit auch den richtigen Namen des Mannes ermittelt. Er selbst hatte sich als „Dave“ ausgegeben.

Der mutmaßliche Betrüger soll im Namen seiner ehemaligen Lebensgefährtin Waren im Internet bestellt und sie dann auf den Kosten sitzengelassen haben. Die Polizei hatte öffentlich nach dem Mann gefahndet und um Zeugenaussagen gebeten – mit Erfolg, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Durch die eingegangen Hinweise wurde die Kriminalpolizei fündig. Der 35-jährige Tatverdächtige befindet sich laut Polizeimeldung derzeit in einem anderen Bundesland, in dem er wegen anderer Delikte bereits in Haft ist.

