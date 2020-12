Nach 47 Jahren: Joachim Behring ist nicht mehr Chef des Anglerverbandes

Brück

Den Brotkarpfen – so wörtlich die Übersetzung für Koi – gehört in Zukunft die volle Aufmerksamkeit von Joachim Behring. Die Zierfische sind schon seit einiger Zeit die neue Leidenschaft des Seniors in Brück. Haus, Hof, Garten sowie Goldfischteich und das Extra-Becken fordern ihren Tribut.

Deshalb hat der 79-Jährige eine andere Funktion jetzt abgegeben. Er ist nicht mehr länger Vorsitzender des Regionalverbandes „Hoher Fläming“ der Petrijünger. Nur 47 Jahre nachdem er den Chefposten von Fred Ludwig übernommen hatte, wurde nun der Wechsel vollzogen. Hardy Draeger aus Treuenbrietzen soll künftig die Geschicke der Enthusiasten leiten.

Anzeige

Präsident bei Amtsübergabe

Die Amtsübergabe konnte kürzlich gerade noch im Beisein von Günter Baaske als Präsident des Landesanglerverbandes Brandenburg vollzogen werden. „Die Covid-19-Pandemie schränkt zwar nicht das individuelle Angelvergnügen, aber vieles andere ein – so wurde dieses Jahr auf die Kreishegefischen in Treuenbrietzen und Wiesenburg verzichtet“, berichtet Joachim Behring. Doch die geordnete Übergabe war ihm noch einmal ein wichtiges Anliegen.

Joachim Behring aus Brück war 47 Jahre lang Vorsitzender des Regionalern Anglerverbandes "Hoher Fläming". Die Arbeit hat er am Computer erledigt. Quelle: René Gaffron

Zum Angeln als Hobby ist er als Junge gekommen. Vater Erwin als Fischereiaufseher nahm seinen einzigen Sohn des öfteren mal mit an die Plane. Selbst war er dann lediglich bis ins Jugendalter mehr oder weniger häufig dabei, wenn die Ruten ausgeworfen wurden. Folgerichtig kann er gar nicht so viel Anglerlatein zum Besten geben. „Ein 78-Zentimeter-Heckt, gelandet in Luckenwalde, dürfte wohl einer der bedeutenden Fänge sein“, sagt er.

Joachim Behring als aktiver Angler in den 70er-Jahren. Ein 78-Zentimeter-Hecht war sein wohl größter Fang. Quelle: Privat

Doch er kümmerte sich auch gern um organisatorische Fragen. So wurde er mit 14 Jahren bereits in die Leitung der Brücker Ortsgruppe des Angelverbandes gewählt.

Früher mit politischer Note

Es folgte der Posten als Kreisjugendleiter und 1973 der Vorsitz im Kreisfachausschuss. So lautet die Bezeichnung, als die Versammlungen noch häufiger stattfanden und mitunter mit politischen Beiträgen angereichert wurden. „Das ist ja zum Glück vorbei“, sagt Joachim Behring.

Harri Hölzer bleibt auf dem Posten Neben Joachim Behring wurden drei langjährige Mitstreiter verabschiedet. Ernst Nörenberg war 41 Jahre lang Schatzmeister, Alfons Müller war 41 Jahre lang Stellvertreter und Manfred Kalka zeichnet seit 21 Jahren für die Gewässerpflege verantwortlich. Harri Hölzer bleibt als Gewässerwart dem neuen Vorstand erhalten. Er wird von „Vize“ Harald Lübbe und Finanzchef Herbert Bachmann komplettiert

Nach der Wende galt der Einsatz dem Erhalt der kleinteiligen Struktur im Hohen Fläming. Die Eigenständigkeit sollte auf jeden Fall erhalten werden, denn die Freunde an den Havelgewässern um Potsdam und Brandenburg/Havel seien mit anderen Herausforderungen und Größenordnungen konfrontiert.

Noch 780 Hobbyangler

„Die Zahl von 780 Angelfreunden, die elf Vereinen angehören, reicht aus, die finanzielle Autonomie zu wahren“, sagt der scheidende Vorsitzende. Die leichten Zuwächse in der jüngsten Vergangenheit gleichen allerdings nicht die Verluste aus der Nachwendezeit aus. 1200 organisierte Hobbyangler gab es seinerzeit im Altkreis Bad Belzig. „Vor allem braucht es noch mehr Jugendliche“, ist sich Joachim Behring bewusst.

Joachim Behring seit 1973 Chef des Regionalen Anglerverbandes "Hoher Fläming". Urkunden und Medaillen waren der Lohn. Quelle: René Gaffron

Daneben lobt er die dennoch große Vielfalt. In Bad Belzig, Treuenbrietzen und Umgebung ist das Gewässerangebot flächenmäßig klein, dafür abwechslungsreich und ortsnah. Mitunter handelt es sich sensible Biotope, die gepflegt werden und mit unterschiedlichem Besatz zuweilen aufgefrischt werden.

Goldorf bekam Asyl im Garten

Die Idee, Zierfische im heimischen Garten zu halten, ist bei so einer Gelegenheit entstanden. Ein Goldorf aus dem abgefischten Treuenbrietzener Schwanenteich bekam nämlich Asyl bei Joachim Behring. Doch bald war der kleine Teich hinter dem Haus zu eng und auch die Wasserqualität war nicht immer gegeben.

Im Goldfischteich herrscht jetzt Winterruhe. Quelle: René Gaffron

Also legte der pensionierte Handwerker mit tatskräftiger Unterstützung der Söhne noch ein 20-Kubikmeter-Becken an, das obendrein noch überdacht wurde. Dort haben natürlich die 18 Kois jetzt ihr schönes Leben. Ein 19. Exemplar kommt dank der Abschiedsprämie der Angelfreunde noch dazu. Es ist beim Fachhändler in Nahmitz schon ausgesucht.

„Schön, dass wir das jetzt wirklich gemeinsam genießen können“, ist auch Ehefrau Helga glücklich.

Von René Gaffron