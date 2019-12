Borkheide

Ein betrunkener BMW-Fahrer hat am Montagabend die Polizei in Borkheide in Atem gehalten. Zuerst rammte der 30-Jährige mehrere Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild und machte sich dann aus dem Staub. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Autofahrer immer wieder rechts von der Friedrich-Engels-Straße abkam und daraufhin die Polizei gerufen.

Die Polizisten stellten den Unfallfahrer wenige Kilometer weiter in Richtung Borkwalde. Ein Alkoholtest ergab, dass der 30-Jährige mit 1,55 Promille am Steuer unterwegs war.

Fahrer musste Führerschein abgeben

Der Fahrer weigerte sich daraufhin, in den Streifenwagen der Polizei zu steigen und leistete Widerstand. Offenbar versteifte er sich so stark, dass die Polizisten Zwang anwenden mussten.

Der BMW-Fahrer wurde zur Blutprobe ins Bad Belziger Krankenhaus gebracht. Anschließend durfte er wieder nach Hause – allerdings ohne seinen Führerschein und den Autoschlüssel. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline