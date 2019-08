Golzow

Als Erstes sah der Pfarrer ein Skelett. Oliver Notzke kann sich noch gut an seinen Abstieg in die Kirchengruft erinnern. Särge waren aufgebrochen, einigen Leichnamen hatte man die Köpfe abgetrennt. Im Chaos fanden sich zerrissene Kleider von Kinderleichen. Irgendwer muss sich mit einer Blechschere an einem Kupf...