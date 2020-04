Apotheke freut sich über Masken von ehrenamtlichen Näherinnen

Brück

Fünf Masken in vierzig Minuten. Dann müssen der Stoff und anderes benötigtes Material wie Schrägband aber bereits zugeschnitten sein. „Ich habe mal vierzig Masken am Stück genäht“, sagt Julia Köpernick. „Das ist auf Dauer natürlich sehr anstrengend für Rücken und Schultern.“

Brücks Erntekönigin ist deshalb froh, dass sich schnell Unterstützerinnen gefunden haben, die Material zuschneiden und beim Nähen helfen. Etwa 650 Behelfsmasken hätten sie so schon gemeinsam geschneidert – und an die Kinder-Intensivpflege, Zahnarztpraxen, Kinderstationen sowie das Ernst-von-Bergmann-Klinikum und die Oberlinklinik in Potsdam gespendet.

Infektionsrisiko minimieren

Über 100 Masken haben Julia Köpernick, Judith Janzen und Margarete Günther vom Brücker Seniorenbeirat kürzlich außerdem stellvertretend für alle anderen Näherinnen an die Märkische Apotheke in Brück übergeben.

„Ich finde es toll, dass es solche ehrenamtlichen Initiativen gibt und die Behelfsmasken sind eine gute Sache, um das Infektionsrisiko zu minimieren“, sagt Apothekeninhaber Kirk Berger.

Keine Medizinprodukte

„Trotzdem muss deutlich gemacht werden, dass diese selbstgenähten Masken nicht zertifiziert und kein Medizinprodukt sind. Aber sie sind gut für den Supermarkt und den öffentlichen Nahverkehr, größere Tröpfchen kommen nicht durch.“

Berger weist aber darauf hin, dass viele Menschen die Masken falsch benutzen würden. „Sie fassen sich zum Beispiel häufig ins Gesicht, um die Masken gerade zu rücken. Richtig wäre es, sie aufzusetzen und dann nicht mehr anzurühren“, sagt der Apotheker.

Hände waschen, Desinfektion, Abstand halten und die Nies-Etikette beachten seien ebenfalls unerlässlich – und zudem besser, als Einmal-Handschuhe zu tragen. „Die Masken sollten regelmäßig gewaschen oder mit Dampf gebügelt werden“, sagt Kirk Berger weiter. „Alles über 60 Grad vertragen die Viren nicht.“

Der Vorteil seiner Apotheke sei, dass man die Patienten kenne. Die Masken sollen nun vor allem an Risikopatienten und pflegende Angehörige verteilt werden. „Ich werde einen Spendentopf aufstellen. Das Geld geht dann wieder zurück an die Näherinnen“, sagt der Apotheker.

Denn die bekommen zwar viele Stoffe gespendet, Gummi und Schrägband müssten sie sich aber selbst besorgen, berichtet Julia Köpernick. „Das ist nach wie vor ein Drama. Bei einigen älteren Menschen gab es noch Restbestände aus DDR-Zeiten, aber sonst ist das schwer zu bekommen.“ Auch ihre eigene 200-Meter-Rolle Gummiband sei mittlerweile leer.

Begonnen habe sie mit dem Nähen der Masken, als sie in der Brück-Gruppe bei Facebook einen Aufruf einer Pflegerin aus Potsdam gesehen habe, erzählt Köpernick weiter.

Über Whatsapp vernetzt

Dann seien nach und nach weitere Anfragen dazugekommen und man habe sich über Whatsapp vernetzt und Aufgaben verteilt. Genäht werden Masken in Kindergröße, einer Standardgröße und etwas größere Masken für Männer.

Von Josephine Mühln