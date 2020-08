Naturbad: Brück hat ein Problem mit wilden Parkern

Das Freibad erlebte in diesen Tagen einen großen Ansturm. Die Straßen ringsum waren zugeparkt. Das Amt sagt: Das Problem lässt nicht so schnell lösen.

Die Autos am Naturbad in Brück standen am Wochenende kreuz und quer in den umliegenden Straßen – auf trockenen Rasenflächen, dem Gehweg, in Kurven und vor Ausfahrten. Quelle: Privat