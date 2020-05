Damelang

Ein Mittelmärker hat am Freitag gegen 17 Uhr beobachtet, wie die Insassen eines gelben Transporters ihren Müll in der Nähe des Naturschutzgebietes bei Damelang abluden. Das Kennzeichen erkannte er nicht. Die beiden Männer waren den Angaben zufolge mit dunkler Arbeitshose und grauen T-Shirts bekleidet. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Bauschutt mit Putzresten und Mauerziegel

Die Täter hätten sich anschließend zügig vom Ort über den Feldweg entfernt. Die hinzugerufenen Polizisten stellten eine etwa zwei Quadratmeter große Fläche mit Bauschutt fest. Darin befanden sich unter anderem Putzreste und Mauerziegel. Sie fertigten eine Anzeige wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen.

Polizei sucht nach weiteren Zeugen

Da sich die Tat am helllichten Tage ereignete, hofft die Polizei auf weitere Augenzeugen und fragt: Wer hat die Tat beobachtet, oder kann Hinweise zum Transporter und oder den Insassen machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter 03381/5600 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von Marcus J. Pfeiffer