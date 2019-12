Nein zu Sven Hedin: Gemeinde will Verehrer Adolf Hitlers nicht mehr ehren

Borkwalde

Die Gemeinde Borkwalde will nichts mehr mit Sven Hedin (1865-1952) zu tun haben. Dem einstigen schwedischen Geographen, Topographen und Weltentdecker ist in der Planung für ein neues Wohngebiet bislang ein Platz im Ort gewidmet. Das soll nun aber schnell ein Ende haben.

Die Gemeindevertreter haben drei neue Straßennamen für das entstehende Neubaugebiet beschlossen: Anders Celsius, Carl von Linné und August Strindberg. Der Sven-Hedin-Platz wird in Alfred-Nobel-Platz umbenannt.

Real existiert der Platz noch nicht und gibt es noch kein Namensschild. Bislang ist dieser Bereich im Plangebiet noch nicht erschlossen. Die Namensgebung „ Sven Hedin“ geht allerdings schon auf einen Beschluss aus dem Jahr 1999 zurück. Navigationsgeräte weisen ihn aus, führen aber noch mitten in den Wald.

Weil es den Beschluss für die Würdigung Hedins gibt, fassten nun die Gemeindevertreter einen neuen Beschluss. Der Platz soll dem schwedischen Chemiker und Erfinder Alfred Nobel gewidmet werden und nicht Sven Hedin.

Dunkle Seite des Forschers

Für das Umschwenken gibt es politische Gründe. Der Ausschuss für Bauen und Ortsentwicklung habe sich mit der Biografie Hedins beschäftigt, erklärte die Abgeordnete Renate Krüger ( Die Linke). „Wir haben festgestellt, dass er ein Bewunderer und Unterstützer von Adolf Hitler war. Deswegen sind wir der Meinung, dass der Platz einen neuen Namen erhalten soll.“

In ihren Recherchen ist die ehemalige Bürgermeisterin noch auf andere Punkte gestoßen, die nach ihrer Ansicht die Umbenennung des Platzes rechtfertigen. Hedin sei ein toller Forscher und Weltreisender gewesen. „Aber er hatte eine dunkle Seite“, sagte Krüger. „Er ist lange Zeit von der schwedischen Bevölkerung nicht mehr geachtet worden.“

Schweden sehen Hedin kritisch

Gemeindevertreter Matthias Stawinoga ( SPD) bekräftigte: „Wir hatten vor mehreren Jahren Besuch von schwedischen Sozialdemokraten, die sich äußerst kritisch über Sven Hedin geäußert haben.“

Lothar Schröter, sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Bauen und Ortsentwicklung, ergänzte: „ Sven Hedin war ein Bewunderer des deutschen Faschismus. Als Hitler am 30. April 1945 Selbstmord begangen hat, verfasste er einen Nachruf mit würdigenden Worten auf den Diktator.“

Keine Würdigung für Faschisten

„Ich glaube, dass im Angesicht dessen, was wir in Deutschland erleben, wir jeden Anklang vermeiden sollten, dass wir derartige Menschen tolerieren, die den deutschen Faschismus gefördert haben“, so Schröter weiter. „Es wäre inhaltlich falsch und auch für die Öffentlichkeit verheerend“, betonte der Einwohner. Hedin sei „ein Freund Hitlers gewesen“, bekräftigte Renate Krüger. „Wenn ich Straßennamen vergebe, dann muss ich politisch denken“, sagte die Abgeordnete.

Einwohner reichten Vorschläge ein Borkwalde hat mitgesprochen: Die Einwohner konnten einen Monat lang seit dem 13. Oktober 2019 Namensvorschläge für neue Straßen an den Bürgermeister einreichen. Eingegangen waren insgesamt sechs Namensvorschläge. Im November sind diese Anregungen beraten und die neuen Straßennamen für die Gemeindevertretung empfohlen worden.

Einig waren sich die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung darin, die Straßen im gerade noch entstehenden Neubaugebiet wiederum skandinavischen Persönlichkeiten zu widmen. Dies hat in der Waldgemeinde Tradition in dem nach der Wende entstandenen Neubaugebiet mit Holzhäusern. Es gilt als größte europäische Siedlung hölzerner Schweden-Häuser außerhalb Skandinaviens.

Nun wird die Verbindung zwischen Ernst-Thälmann-Straße und Olof-Palme-Ring im neuen Gebiet zur Anders-Celsius-Straße. Der Abzweig östlich vom Olof-Palme-Ring soll zum Carl-von-Linné-Weg werden. Der neu entstehende Straßenabschnitt vom Selma-Lagerlöf-Ring in das Baugebiet auf dem „Hut“ erhält indes den Namen August Strindbergs.

Unterschiede darstellen

Bei der Namenssuche für die neu entstehende Straße vom Selma-Lagerlöf-Ring in das Baugebiet auf dem „Hut“ entbrannte indes ebenfalls eine Diskussion. Die ursprüngliche Idee, die Strecke als „Carl-Larsson-Weg“ zu benennen, wurde verworfen. Es bestehe eine zu große Ähnlichkeit zum bereits bestehenden Karlssonweg.

„Wenn Namen falsch verstanden, nicht richtig zugeordnet werden können und es manchmal bei Rettungseinsätzen um Minuten geht, dann sollte man deutliche Unterschiede darstellen“, empfiehlt der Brücker Amtsdirektor Marko Köhler.

Branting erhielt Nobelpreis

Einen neuen Vorschlag unterbreitete die Linksfraktion: „ Hjalmar Branting hat sich richtig stark gemacht für die schwedische Sozialdemokratie. Er war mehrfach Minister und Ministerpräsident Schwedens. Er gilt als einer der wichtigsten Politiker des Landes“, betonte Renate Krüger.

„Zahlreiche Denkmäler zeugen auch heute noch von seinem historischen Gewicht“, erklärt die Borkwalderin weiter. „Er erhielt den Friedens-Nobelpreis. Ich denke, dass ist ein würdiger Mensch, um ihm im Ort einen Straßennamen zu geben.“

August Strindberg ist Sieger

Andreas Link (Wir in Borkwalde) hingegen könne sich vorstellen, den Namen „ Hjalmar Branting“ für eine größere und längere Straße im Ort zu verwenden. Egbert Eska, Borkwalder Bürgermeister, gab zu bedenken, dass der Name schwer auszusprechen und unverständlich sein könnte.

Der ehrenamtliche Ortschef unterbreitete einen neuen Vorschlag, dem die Gemeindevertreter am Ende zustimmten: Der schwedische Schriftsteller und Künstler August Strindberg wird nun zum Namensgeber der neuen Straße, die vom Selma-Lagerlöf-Ring in das neue Baugebiet führt.

Von Johanna Uminski