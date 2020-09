Kloster Lehnin

Bürger haben um eine bessere Bus-Anbindung für Krahne und Reckahn in der Ferienzeit gekämpft. Seit dem 25. Juni, also seit den Sommerferien, nun fährt der Bus der Linie 551 zwei Mal am Tag über Reckahn und Krahne nach Golzow. Wie Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos) nun mitteilte, wird dieses neue Angebot kaum genutzt. Laut einer Zählung über 21 Tage nutzen je Fahrt nur 0,1 bis 0,4 Personen diese Verbindung. Viele dieser Fahrten seien Leerfahrten ohne Fahrgäste, so Brückner. So komme die kumme Zahl zustande.

Krahnes Ortsvorsteher Klaus Perle sagte dazu, „ich bin erschüttert von diesen Zahlen“. Brückner warnte, dass das Angebot bisher „alles andere als wirtschaftlich ist“. Lehnins Ortsvorsteher forderte, die Wintermonate noch abzuwarten vor einer weiteren Prognose und einer vorschnellen Abschaffung des neuen Angebotes.

283 Bürger forderten Busangebot

Der Hintergrund: Zu Jahresbeginn haben 283 Einwohner in Reckahn und Krahne mit ihrer Unterschrift für eine bessere Anbindung ihrer Dörfer Richtung Golzow gekämpft. In den Schulferien gab es bisher keinen Busverkehr nach Golzow. Der Bus endete in Krahne. Eltern mussten mit dem Auto ihre Kinder zum Hort in die Nachbargemeinde bringen. Daraufhin wurde im Sommer das neue Ferien-Busangebot geschaffen. Dafür engagiert sich Kloster Lehnin ebenso finanziell wie der Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Der Bus fährt nun an Ferientagen um 7.45 Uhr und 15.24 Uhr von Brandenburg kommend ab Reckahn Richtung Golzow und retour ab der Schule um 15.43 Uhr. So können Erwachsene und Kinder von den beiden Dörfern Krahne und Reckahn ins größere Golzow gelangen, wo es neben der Schule auch viele Geschäfte gibt.

Von Marion von Imhoff