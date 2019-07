Brück

Kräftiges Stühlerücken ist angesagt in der Amtsverwaltung Brück. Dort sind Strukturen verändert und neue Chefinnen berufen worden für einige Ressorts.

Kristin Brauns, Ilka Hartmann, Stephanie Segl, Beate Dick und Laura Laschinski übernehmen neu die Aufgaben. Die Neuzugänge der zurückliegenden Monate lassen den Stab in der Amtsverwaltung auf 51 Beschäftigte anwachsen. Damit stehen auch räumliche Veränderungen an. Doch auch intern gibt es strukturelle Veränderungen.

Notwendig gemacht haben diese Anpassungen krankheitsbedingte Ausfallzeiten und ein Anstieg der Überstunden. Eine Untersuchung der Organisation aus dem Jahr 2017 brachte die Probleme ans Licht: Fünf Vollzeitstellen fehlten, Strukturen mussten optimiert und Aufgaben neu aufgeteilt werden.

Kristin Brauns ist nun für Wirtschaftsförderung und Datenschutz zuständig. Stephanie Segl ist neue Fachbereichsleiterin Bauen. Laura Laschinski leitet das Sachgebiet Ordnung und Soziales, Beate Dick ist Sachgebietschefin für Gebäudeverwaltung und Ilka Hartmann neue Sekretärin des Amtsdirektors Marko Köhler.

„Zusätzlich wird über die Sommermonate eine weitere Stelle in der Straßen- und Grünunterhaltung ausgeschrieben“, sagt Lars Nissen, der weiterhin als Leiter für Ordnung, Soziales, Personal und Organisation zuständig und Vize-Amtsdirektor ist. So wie auch Melitta Boese, die Chefin des Finazressorts bleibt.

Zwischenebene neu eingezogen

In der neuen Struktur bleiben die drei bisherigen großen Fachbereiche bestehen. Neu ist das Büro des Amtsdirektors, dem der Sitzungsdienst direkt unterstellt wurde. Zudem gehören das Sekretariat, die Wirtschaftsförderung, der Datenschutz sowie Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Stab.

In den drei Bereichen neu eingezogen wurde die Ebene von Sachgebieten als Zwischenleitungsfunktion. Jeder Fachbereich wurde in zwei Sachgebiete untergliedert, wobei jeweils ein Sachgebiet durch eine Leitung geführt wird.

Räumliche Engpässe

Die Aufstockung der Mitarbeiter führt zu räumlichen Engpässen. „Daher werden noch im Juli 2019 Räume im Nachbargebäude bezogen. Dort werden zusätzliche 340 Quadratmeter angemietet, um Verwaltungsleistungen barrierefrei anbieten zu können“, erklärt Nissen weiter.

Dazu gehören der Bürgerservice, das Standesamt mit einem neuen und größeren Trauzimmer direkt am Amtspark sowie die Friedhofsverwaltung. Der Revierposten der Polizei wird dort weiterhin zu den bekannten Sprechzeiten sitzen.

Externe Dienstleister gebunden

Um für Entlastung zu sorgen, werden außerdem Aufgaben in der IT-Systembetreuung der externen Einrichtungen wie Schulen, Kitas und Feuerwehren sowie in der Grünflächenpflege extern an Dienstleister vergeben, berichtet der Leiter der internen Verwaltung weiter.

Neue Strukturen Die Bereiche Ordnung ( Bürgerservice, Gewerbeangelegenheiten, Ordnungsrecht, Friedhofsangelegenheiten) Brandschutz, Standesamt, Kita und Schule sowie Jugendkoordination gehören mit dem Personalbüro, dem Administrator und den Reinigungskräften dem Fachbereich Ordnung, Soziales, Personal und Organisation an. Dieses unterteilt sich in die beiden Sachgebiete „Ordnung und Soziales“ sowie „Personal und Organisation“. Laura Laschinski ist Sachgebietsleiterin Ordnung und Soziales während Lars Nissen mit für Personal und Organisation zuständig bleibt. Der Fachbereich Finanzen bleibt unverändert. Dort soll es zum Januar 2020 eine Umverteilung geben. Der Fachbereich Bauen wird durch die beiden Sachgebiete „ Gebäudeverwaltung“ (Vergabestelle, technische und kaufmännische Gebäudeverwaltung, Beschaffung, Fuhrpark, Versicherungen) sowie „gemeindliche Infrastruktur“ (Hoch- und Tiefbau, Bauhöfe, Grün, Bauleitplanung, Vorkaufsrechte, Denkmäler, Gewässerunterhaltung) gebildet. Stephanie Segl leitet den Fachbereich Bauen. Ihr unterstellt ist Beate Dick als Sachgebietsleiterin „ Gebäudeverwaltung“.

Mit dem neu entstehenden Bürgerservice soll ein zentraler Anlaufpunkt aufgebaut werden, an dem ein Großteil der Verwaltungsleistungen erledigt werden kann. „Im Dezember 2019 wird hoffentlich das neue Verkehrskonzept des Landkreises Potsdam-Mittelmark in den Gemeinden des Amtes Brück umgesetzt. Damit verbessert sich die öffentliche Nahverkehr-Anbindung in der derzeit sehr unterversorgten Region spürbar“, sagt Lars Nissen.

Bürgerservice im ländlichen Raum

„Folglich können Verwaltungsleistungen der Amtsverwaltung auch deutlich besser in Anspruch genommen werden, da die Verwaltung auch besser zu erreichen ist.“ Nissen hofft, dass es eine engere Vernetzung mit der Kreisverwaltung geben wird, um den Bürgern weite Wege nach Teltow oder Werder an der Havel abzunehmen und Leistungen der Kreisverwaltung vor Ort anzubieten.

„Diesbezüglich existiert bereits eine Arbeitsgruppe auf kommunaler Ebene, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein Konzept für einen einheitlichen Bürgerservice im ländlichen Raum zu erarbeiten“, sagt der stellvertretende Brücker Amtsdirektor.

Von Johanna Uminski