Neue Chronik erzählt Geschichte von Cammer

Cammer

Elf Jahre ist es her, dass Andreas Koska damit begann, die Geschichte von Cammer aufzuschreiben. Nach langer Unterbrechung nahm er die Recherche zu Beginn dieses Jahres wieder auf. Unzählige Besuche im Landes- und Kreisarchiv später hat der Autor und Journalist eine Chronik für sein Dorf herausgebracht. Auf 420 Seiten erzählt er nun die 2000-jährige Geschichte des Zweimühlendorfs.

Die Chronik zeigt die Entwicklung des Dorfes von ersten Siedlungen über die erste urkundliche Erwähnung vor 686 Jahren bis hin zur jüngeren Geschichte. Für seine Recherche griff Koska neben dem Archivmaterial auch auf die Schulchronik und die Vorarbeiten von Rudolf Thiede und Monika Brieseck zurück. Thiede hatte bis in die 70er Jahre handschriftlich Material zusammengetragen, das Brieseck vor ein paar Jahren im Zuge einer Arbeitsmaßnahme ordnete und ergänzte.

Ein historisches Foto der Cammerschen Blaskapelle. Quelle: privat

Gespräche mit Zeitzeugen

Weitere Puzzlestücke zur jüngeren Vergangenheit trugen Cammersche Zeitzeugen bei, die Andreas Koska tatkräftig unterstützten und ihn mit Erinnerungen und Informationen versorgten. „Das sind authentische Zeugnisse, die die Zeit rund um den Weltkrieg und die Ereignisse danach, wie die LPG-Gründung, dokumentieren“, erklärt Koska. Er führte viele Gespräche mit Nachbarn, die ihm auch mit Fotos weiterhalfen.

Verkauft wird die Chronik mit dem Titel „ Cammer – 2000 Jahre Siedlungsgeschichte. Geschichte und Geschichten aus dem Zweimühlendorf“ in der Bäckerei Wernitz, in Annetts Lebensmittelladen in Cammer, im Amt Brück und beim Autor selbst. Der Band kostet rund 20 Euro. Es ist bereits das vierte Buch, das Koska rund um die Geschichte von Cammer herausgebracht hat. Die nächsten Cammer-Buchprojekte seien schon geplant.

Von Hannah Rüdiger