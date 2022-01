Neue Corona-Demonstration in Brück und sinkende Teilnehmerzahl in Treuenbrietzen

Brück/Treuenbrietzen

Die Zahl von Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung wächst im Hohen Fläming. Zur zuletzt regelmäßigen Reihe von zwei jeweils unangemeldeten Versammlungen in Form von so genannten Spaziergängen in Bad Belzig und Treuenbrietzen gibt es jetzt eine weitere Veranstaltung in Brück.

Dort sind am Montagabend erstmals Kritiker der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf die Straße gegangen. Am Marktplatz nahe der Lambertus-Kirche kamen gut 30 Personen zusammen.

Unangemeldetes Treffen in Brück

Nach Angaben der Polizei, die diese Zusammenkunft begleitete mit mehren Beamten und Fahrzeugen, war das Treffen nicht zuvor bei Behörden angezeigt worden. Wie bei den anderen Veranstaltungen dieser Art im Hohen Fläming handelte es sich somit auch in Brück um einen Verstoß gegen das Versammlungsrecht. Geahndet wurde er allerdings nicht durch die Polizei.

Die Veranstaltung in Brück verlief ohne Zwischenfälle. Sie war nach knapp einer Stunde beendet. Aufgerufen worden war in sozialen Netzwerken zum „entspannten Zusammenkommen und ein Zeichen setzen“, wie etwa Anne-Kathrin Körner aus Ketzin an der Havel bei Facebook einlud. Das Motto für den Treff in Brück lautete „Für das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Denn wir sind ein Volk“, wie es weiter heißt in dem Aufruf.

Weniger Teilnehmer in Treuenbrietzen

In Treuenbrietzen fand unterdessen wenig später ebenfalls am Montagabend die inzwischen sechste Demonstration statt in Form eines gemeinsamen Ganges vom weit mehr als 100 Personen durch die Innenstadt. Dort nimmt die Teilnehmerzahl allerdings aktuell wieder ab.

Waren in der Spitze mehr als 200 Personen gezählt worden, gab es in der Vorwoche circa 170 Teilnehmende und an diesem Montagabend nun gut 140 Personen. Auch dort war die Protestveranstaltung erneut nicht angezeigt worden im Vorfeld.

Strommausfall in Treuenbrietzen

Die Personen zogen abermals gemeinsam – zum Teil mit Kerzen und Lichtern in der Hand – durch die Innenstadt. Den Ausklang fand die unangemeldete Demonstration erneut am Schwanenteich im Stadtpark. Dort erklang Musik aus einer Lautsprecheranlage. So das Volkslied „Die Gedanken sind frei“, der Song „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen sowie das Stück „Wind of Change“ (Wind der Veränderung) der Band Scorpions aus Hannover.

Auch in Treuenbrietzen begleitete die Polizei die Veranstaltung, die friedlich und ohne Zwischenfälle verlief, mit mehreren Kräften. Beeinträchtigt war der Marsch der Demonstranten von einem Stromausfall in Teilen der Innenstadt. Die Beleuchtung des Rathauses sowie Straßenlaternen entlang der Großstraße, Teilen der Leipziger Straße sowie an Wegen im Stadtpark waren ausgefallen.

Während des nunmehr sechsten Protest-Marsches gegen die Corona-Politik in Treuenbrietzen hatte es Montag einen Stromausfall der Straßenbeleuchtung gegeben in Teilen der Innenstadt. Quelle: Thomas Wachs

Dabei habe es sich um ein technisches Problem gehandelt, das zuletzt häufiger aufgetreten sei, heißt es auf Anfrage der MAZ im Rathaus. Techniker seien dabei, die Ursache zu beheben.

Von Thomas Wachs