Neue Corona-Infektionen: Amtsverwaltung Brück ruft Notfallmodus aus    

Brück

Die Amtsverwaltung Brück schließt ab sofort ihre Türen für den Publikumsverkehr und schickt viele Beschäftigte ins Homeoffice. Grund ist die weiter sprunghaft steigende Zahl von Corona-Infektionen unter Mitarbeitenden.

Acht Infektionsfälle in Amtsverwaltung Brück

Nach Angaben vom Freitag gebe es inzwischen acht bekannte Infektionsfälle unter den circa 50 Beschäftigten des Amtsgebäudes.

Daher bleibe die Verwaltung als Vorsichtsmaßnahme für den Bürgerverkehr bis Ende kommender Woche, also bis einschließlich Freitag, den 12. November, geschlossen. Das teilte Amtsdirektor Marko Köhler am Freitag der MAZ mit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nachdem am Montag, dem 1. November, bei den täglich von den Mitarbeitern durchgeführten Schnelltests positive Befunde aufgetreten und mit PCR-Tests überprüft worden waren, ergeben diese nun immer neue Befunde.

Doppelbesetzung in Brücker Büros untersagt

„Wir sind für die Arbeit jetzt wieder in das Schema übergegangen, dass wir in der vorigen Corona-Welle schon genutzt haben“, erklärt Kai Fröhlich, der Sprecher der Amtsverwaltung. Somit ist die doppelte Besetzung von Büros nicht mehr erlaubt. Beschäftigte arbeiten nach gegenseitiger Absprache auch daheim im Homeoffice.

Termine in der Amtsverwaltung könnten nur in Ausnahmefällen wahrgenommen werden, „wenn sie nicht vermeidbar sind“, sagt der Amtssprecher am Freitag gegenüber der MAZ.

Sitzung der Linther Gemeindevertreter abgesagt

Auswirkungen gibt es auch für die Kommunalpolitik. Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Infektionslage ist im Einvernehmen mit Sigrid Klink (CDU), der Bürgermeisterin von Linthe, die bereits öffentlich bekannt gemachte Gemeindevertretersitzung für den 10. November abgesagt worden. Ein Ersatztermin werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Sitzungen auf dem Prüfstand

„Inwiefern in den kommenden 14 Tagen überhaupt Gremiensitzungen durchgeführt werden können oder sollten, wird derzeit abgestimmt“, erklärt Amtsdirektor Marko Köhler am Freitag. Ähnliche Schritte geht bereits die Stadtverwaltung Treuenbrietzen.

Gesundheitsamt ordnet Massentests an

Am Donnerstag habe es in Brück – angeordnet durch das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark – umfangreiche PCR-Testungen bei Verwaltungs-Mitarbeitenden sowie auch Kräften der freiwilligen Feuerwehr gegeben. „Die Ergebnisse dazu liegen noch nicht vor“, teilt der Verwaltungschef der MAZ mit.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark hat umfangreiche PCR-Testungen bei Verwaltungs-Mitarbeitenden und Feuerwehrleuten im Amt Brück durchgeführt. Quelle: dpa/Matthias Balk

Aus der neuen Situation zur Corona-Infektion ergebe sich, „dass die Verwaltung des Amtes Brück bis auf weiteres nur noch wesentliche und dringend notwendige Vorgänge bearbeiten kann“, so Köhler. „Derzeit arbeitet die Amtsverwaltung im Notfallmodus.“ Da sich viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Homeoffice oder in Quarantäne befänden, sei ein normales Arbeiten nur eingeschränkt möglich.

Sehr dynamische Corona-Infektionslage

„In Anbetracht der sehr dynamischen Infektionslage bitten wir auch die Bürger um Umsicht und Vorsicht in allen Dingen des täglichen Lebens“, sagt Marko Köhler.

Wie die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark am Freitag vermeldet, gibt es aktuell eine weiter steigende Inzidenz von 153,7 am Donnerstag auf nun 169,8. Im Amtsgebiet Brück kamen dreie neue Corona-Fälle hinzu. Dort sind aktuell somit 25 Menschen infiziert.

Nur dringende Termine im Amt Brück möglich

Bürger werden gebeten, sämtliche Anliegen in der Verwaltung wenn möglich zu verschieben. „Anliegen im Bürgerservice, die unaufschiebbar sind, können weiterhin und nach vorheriger Terminvereinbarung bearbeitet werden, sagt Marko Köhler.

Die Terminvereinbarung ist möglich unter 033844/62334/ -337/ -338 für den Bürgerservice sowie unter 033844/62335 für Standesamt und Friedhofsverwaltung.

Von Thomas Wachs