Neue Coronafälle in Brücker Schule und Treuenbrietzener Kindergarten     

Wegen aktueller Coronafälle steht das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark in engem Kontakt mit der Oberschule Brück und der Kindertagesstätte „Arche Noah“ in Treuenbrietzen.

Wie am Freitag bekannt wurde, gibt es an der Brücker Oberschule unter Schülern des 10. Jahrgangs einen SARS-CoV-2-Infektionsfall.

Gesamter Jahrgang wird getrennt

„Für Freitag wurde angewiesen, dass der gesamte 10. Jahrgang räumlich getrennt bleibt von den anderen Schülern“, erklärte der Brücker Amtsdirektor, Marko Köhler, am Nachmittag der MAZ.

Als Kontaktpersonen ersten Grades seien elf Mädchen und Jungen, jedoch keine Lehrkräfte ermittelt worden. Die Eltern der betroffenen Schüler wurden aktuell vom Gesundheitsamt informiert.

„Sämtliche betroffenen Schüler werden am Montag, 11. Januar, in Brück getestet. Danach gehen sie für mindestens zehn Tage in Quarantäne“, heißt es weiter von der Amtsverwaltung.

Lehrbetrieb läuft weiter

Für alle anderen gehe der Lehrbetrieb in der kommenden Woche so weiter, wie er zuletzt ablief. Das bedeutet Präsenzunterricht in der Schule für alle Schüler des Abschlussjahrganges. Alle übrigen lernen im Distanzunterricht über Online-Plattformen von daheim aus.

Zur Oberschule, die in Trägerschaft der Stadt Brück läuft, gehören aktuell insgesamt 228 Schüler und 27 Lehrkräfte. Der Unterricht läuft in zehn Klassen der Jahrgangsstufen sieben bis zehn. Bereits Anfang November war die Oberschule von Einschränkungen und Quarantäne-Auflagen betroffen – ebenfalls nach einem Corona-Fall in der Schülerschaft.

Eltern und Schüler um Aufmerksamkeit gebeten

Grundsätzlich bitten die Amtsverwaltung Brück und das Gesundheitsamt darum, dass Eltern und Kinder besonders auf Covid-Symptome achten und im Zweifelsfall den Hausarzt kontaktieren sollten. Sobald innerhalb des engsten Familienkreises oder Haushaltes ein Fall auftreten oder Kontakt mit Personen bestehe sollte, die einen positiven Covid-19 Befund erhalten haben, sollte in Absprache mit dem Hausarzt entschieden werden, ob betreffende Schüler am Präsenzunterricht weiterhin teilnehmen oder ob sie ab diesem Zeitpunkt ins Homeschooling gehen.

Quarantäne für 18 Personen

Aus der Treuenbrietzener Kindertagesstätte „Arche Noah“ an der Berliner Chaussee sind aktuell 13 Kinder und fünf weitere Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt worden. Dort war nach Informationen der Kreisverwaltung am Mittwoch eine Corona-Infektion bei einem Kind bekannt geworden. Die evangelische Tagesstätte gehört der Hoffbauer Kinder gGmbH an. Sie ist ein Tochterunternehmen der Hoffbauer-Stiftung in Potsdam.

