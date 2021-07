Die Postfiliale in Brück zieht um: ab dem 2. August können Kunden ihre Briefe, Päckchen und Einwurfeinschreiben neben dem Blumenladen im Ort in Auftrag geben. Der Leiter der Filiale ist Chris Gerdessen, der dringend eine Aushilfe sucht.

Ines Gerdessen vor dem Eingang neben dem Blumenladen: In Brück öffnet die Postfiliale am 2. August an neuer Stelle. Quelle: Johanna Uminski