Alt Bork

Egal ob Filetspieße, Bock- und Wienerwurst, verschiedene Eintöpfe und Konserven sowie Salate oder frische Eier. Im über zwei Meter hohen „Wurstautomaten“ von Fleischermeister Ingo Kaplick werden nahezu alle kulinarischen Wünsche aus seiner eigenen Produktion erfüllt.

Seit September steht so ein prall gefüllter Automat mit insgesamt 35 Fächern in Buchholz und seit einer Woche nun auch auf dem Parkplatz des Hotels „Linther Hof“. Auf die Idee, einen solchen Kühlapparat auch im Fläming aufzustellen, ist der Alt Borker gekommen, als er so etwas auf einer Messe gesehen hat, verrät der 33-Jährige. „Der Vorteil ist, dass die Kunden rund um die Uhr einkaufen können.“

Frische Wiener mitten in der Nacht

Zwei Mal am Tag werden die Automaten mit frischen Waren bestückt. Dabei ist das Sortiment nicht immer gleich, sagt Ingo Kaplick. Durch die Erfahrungen aus Buchholz weiß er, was besonders gut verkauft wird. „Wir haben eine Rennerliste erstellt, sodass nur die Artikel reinkommen, die besonders gut laufen.“

Die Idee mit dem Wurstautomaten auf dem Parkplatz des Hotels „Linther Hof“ findet Volkmar Paul sehr gut. „Wir haben bei uns einen regen Autoverkehr, viele kommen vorbei“, berichtet der Hotelinhaber. Es sei ein Mehrwert für alle, so Paul. „Das entspannt auch den Hofladen von Ingo Kaplick in Alt Bork.“ Auch Lkw-Fahrer könnten jetzt mitten in der Nacht ihre frische Wienerwurst genießen, betont Ingo Kaplick den Vorteil dieser Anschaffung.

Die Hoffleischerei Kaplick aus Alt Bork wurde erneuert und erweitert: Ingo Kaplick im neuen Kühlraum für das frische Fleisch. Quelle: Johanna Uminski

Der Wurstautomat läuft in Buchholz sehr gut, sagt der Fleischermeister. „Der ist aus dem Ort nicht mehr wegzudenken.“ Dass nun ein weiterer Automat aufgestellt wurde, begrüßen die Fläminger. „In den sozialen Netzwerken habe ich die Nachricht des neuen Wurstautomaten in Linthe hochgeladen und die haben sich alle gefreut, dass sie nicht mehr nach Buchholz fahren müssen.“

Im letzten Jahr hat Fleischermeister Ingo Kaplick in seinen Betrieb investiert und die Schlacht- und Verarbeitungsräume sowie den Hofladen ausgebaut. Unterstützt wurde der Alt Borker dabei vom Landwirtschaftsministerium mit ELER-Mitteln für die ländliche Entwicklung, die dieses Projekt zum Aushängeschild in diesem Monat gekürt haben.

Die Hoffleischerei Kaplick aus Alt Bork wurde erneuert: seine bestehende Photovoltaikanlage hat er um weitere 10 Kilowatt erweitert. Quelle: Johanna Uminski

Während Ingo Kaplick aufgrund Personalmangels den Hofladen in Luckenwalde schließen musste, setzt der junge Fleischermeister nun vermehrt auf den mobilen Verkauf. „Ich habe ein Verkaufsauto bestellt, mit dem wir die nähere Umgebung wie Treuenbrietzen, Luckenwalde, Brück und Borkheide anfahren können.“

Weiterhin hat der Alt Borker in seine bereits bestehende Photovoltaikanlage investiert und diese um zehn Kilowatt erweitert. „Hierfür haben wir auch einen Betriebsspeicher eingebaut, um unseren Energiebedarf zu verbessern.“

Bereits seit 2017 betreibt Ingo Kaplick seine Hoffleischerei im Haupterwerb in Alt Bork. Verantwortungsvolles Schlachten und hochwertige Fleischprodukte gehen bei ihm Hand in Hand. Die Tiere kommen aus dem landwirtschaftlichen Familienbetrieb seines Vaters, der in unmittelbarer Nähe liegt. Der Stress für die Tiere wird durch neue Schlachtungstechnologien reduziert. Hinzu kommen die kurzen Wege vom Stall zur Schlachtstätte.

Ingo Kaplick ist es wichtig, spannende Einblicke zu gewähren und der Kundschaft das Handwerk der Fleischerei näher zu bringen. Er möchte zeigen, dass Regionalität dem Tierwohl dient und die Produktqualität steigert, die handwerkliche Arbeit jedoch auch ihren Preis hat.

Von Johanna Uminski