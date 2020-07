Neuendorf bekommt bunte Farbtupfer

Neuendorf

Neuendorf soll bunter werden: auf der jüngsten Ortsbeiratssitzung haben die Mitglieder einstimmig beschlossen, die Grünanlagen und Verkehrsinsel im Ort neu zu gestalten. „Im Fokus stehen das Rondell an der Bushaltestelle sowie die Verkehrsinsel am Ortseingang. Diese möchten wir attraktiver gestalten“, sagt Ortsvorsteher Frank Schiffmann.

Bevor es aber so weit ist müssen, zunächst ein paar Punkte mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen geklärt werden, berichtet der Neuendorfer. „Die Grünanlage und Verkehrsinsel liegen an der Bundesstraße. Wir müssen zunächst klären, welche Sicherheitsaspekte bei der Pflege zu beachten sind. Davon hängt die weitere Planung ab.“

Bunte Farbtupfer für Neuendorf

Geplant ist, dass der Neuendorfer Heimat- und Angelverein, gemeinsam mit dem Brücker Amt ein Konzept erarbeiten. „Wir wollen die Vereine alle aus dem Ort ins Boot nehmen. Aus dem Konzept geht auch hervor, welche Maßnahmen beachtet werden müssen“, erklärt Frank Schiffmann. Man stecke noch in der Anfangsphase. Genaue Pläne oder Ideen habe man daher noch nicht, so der Ortschef weiter.

„Wenn man beispielsweise in Beelitz durch die blühenden Straßen fährt, dann bekommt man richtig gute Laune. Und wenn man dann durch das eigene Dorf fährt sieht man, dass man noch Reserven hat. Und da haben wir gesagt, dass wir das ändern wollen“, berichtet Schiffmann über die Idee. „Die jetzige Gestaltung und Pflege der Grünanlagen in Neuendorf durch den Brücker Bauhof funktioniert gut, aber wir haben noch Reserven nach oben. Wir möchten eben nur ein paar Farbtupfer reinbekommen.“

Hier soll es bunter werden: Ortsvorsteher Frank Schiffmann auf der Verkehrsinsel am Ortseingang in Neuendorf. Quelle: Johanna Uminski

Über die Kosten kann Frank Schiffmann noch keine Angaben machen. „Wir müssen erst auf die Antwort des Landesbetriebes für Straßenwesen warten, damit wir wissen, was wir in dem Bereich überhaupt pflanzen dürfen. Erst dann können wir entscheiden, was wir machen wollen.“ Die Kosten werden dann in den Investitionsplan für das nächste Jahr eingeplant, so der Ortsvorsteher weiter. „Ich denke, dass wir dann im Frühjahr 2021, zur Pflanzzeit, mit dem Projekt starten können.“

Im Visier haben die Ortsbeiratsmitglieder auch die Verkehrsinsel am Ortsausgang Richtung Brück-Ausbau, berichtet Frank Schiffmann. „Die Verkehrsinsel muss neu organisiert werden, weil es Probleme mit dem Regeneinlauf gibt. Der ist stark verschmutzt durch Kiefernnadeln und Holz.“

Hier soll es bunter werden: am Rondell an der Bushaltestelle in Neuendorf. Quelle: Johanna Uminski

Unberührt von den Plänen bleibt der Sport- und Kirchvorplatz im Ort. „Die sind in einem guten Zustand“, sagt der Ortsvorsteher. Der neue Spielplatz auf dem Sportplatz hingegen soll noch attraktiver gestaltet werden, berichtet der Neuendorfer. „Dort sollen Grünpflanzen noch gepflanzt werden, die Schattenplätze bieten und die spielenden Kinder vor der direkten Sonne schützen.“

Von Johanna Uminski