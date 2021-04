Borkheide

Fünf Wochen lang wurde fleißig umgebaut, gemalert und eingerichtet. Nach den Osterfeiertagen öffnete Friseurmeisterin Aline Holtmann für ihre Kunden an der Friedrich-Engels-Straße in einer ehemaligen Fleischerei ihren neuen Friseursalon. „Ich bin jetzt mitten in der City“, sagt sie.

15 Jahre lang hatte die gebürtige Borkheiderin ihr Friseur-Geschäft im Erdgeschoss ihres Wohnhauses an den Bahnschienen im Birkenhain geführt. Nun wagt die Friseurmeisterin beruflich einen Neustart an der Hauptstraße im Ort. „Ich hoffe, dass ich hier bis zur Rente bin und auch mein 15-jähriges Jubiläum in den neuen Räumen feiern kann“, schaut Aline Holtmann glücklich in die Zukunft.

In dem 30 Quadratmeter großen Raum können Kunden nun ihre Haare von Aline Holtmann schneiden, färben und föhnen lassen. „Der neue Standort ist besser und sichtbarer für die Kunden. Mein Salon ist direkt neben der Bäckerei von Anke Schmidt. Wir beide profitieren voneinander“, betont die 48-Jährige. In ihrem neuen Friseurgeschäft finden ihre Kunden einen gemütlichen Raum vor, der fast dreifach so groß wie ihr alter Salon ist, schwärmt Holtmann.

Viele schöne Momente

„Der neue Salon gefällt mir sehr gut“, sagt die langjährige Kundin Elsbeth Klatt aus Borkheide. Damit aus der ehemaligen Fleischerei ein Friseursalon wurde, haben fleißige Männer mit angepackt, sagt die Friseurmeisterin. „Auch meine beiden erwachsenen Söhne Malte und Marten haben mitgeholfen. Da die Männer alle in der Woche arbeiten, konnten wir nur an den Wochenenden die Elektroleitungen neu verlegen, die Wände malern und den Boden neu machen“, berichtet die Borkheiderin.

Wenn es ihre Zeit zulässt, schaut Aline Holtmann gerne aus dem Fenster ihres Salons, genießt den größeren Freiraum, indem sie ihre Ideen entfalten kann, sagt sie. Gerne erinnert sie sich aber auch an die vielen schönen Momente in ihrem alten Friseursalon an der Bahnstrecke, fernab vom Zentrum des Ortes. „Mit meinen Kunden war ich mitten im Wald, wir hatten viel Privatsphäre. Während die Kundinnen ihre Haarfarbe drin hatten, saßen sie unter dem Walnussbaum und tranken gemütlich ihren Kaffee“, sagt sie.

Der gelungene Neuanfang mitten im Zentrum von Borkheide, die große Hilfsbereitschaft und Unterstützung während der Umbauarbeiten sowie die vielen Blumen zur Eröffnung bringen Aline Holtmann vor Rührung fast zum Weinen. „Alle denken an mich und sind so aufmerksam. Ich könnte vor Freude heulen.“

In ihrem neuen Friseursalon findet aufgrund der Corona-Maßnahmen nur ein Kunde oder eine Kundin Platz. Auch auf eine feierliche Einweihungsparty sowie Sektanstoßen musste die Friseurmeisterin bisher verzichten. „Das hole ich aber nach, sobald es geht.“ In einer Ecke des Raumes finden ihre Kunden noch ein besonderes Erbstück, wie Aline Holtmann verrät. „Schon meine Großmutter war Friseurin. Nach dem Krieg war sie in Berlin die jüngste Friseurmeisterin. Die Frisierhaube von ihr steht bei mir und erinnert mich an sie.“

Quatschen und gemütlich Kaffee trinken

Nun freut sich Aline Holtmann auf ihren beruflichen Neustart am neuen Platz in Borkheide. Doch auch privat erlebt die 48-Jährige einen zweiten Frühling. „Mit meinem neuen Lebenspartner wohne ich seit vier Monaten in Borkwalde. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Er hat mir viel geholfen und mit angepackt“, sagt Aline Holtmann, die aus dem Fenster schaut und auf den sonnigen Lenz sehnsüchtig wartet. „Alle fühlen sich hier wohl und wenn der Frühling endlich kommt, dann können wir uns auch draußen vor meinem Friseursalon hinsetzen, quatschen und gemütlich Kaffee trinken.“

Von Johanna Uminski