Brück

Nach einigen Turbulenzen der zurückliegenden fast fünf Jahre, sollen im SPD-Ortsverein Brück jetzt neue Ruhe und gezielte Sacharbeit einkehren. Das zumindest hat sich der Vorstand zum Ziel gemacht, der nun mit neuen Personen an der Spitze besetzt worden ist. Einstimmig gewählt wurden Arek Bronder zum Ortsvereinsvorsitzenden und Richard Goebel zu seinem Stellvertreter.

Arek Bronder wohnt in Brück, ist verheiratet und Vater dreier erwachsener Kinder. Von Beruf ist er Förster. Sein Interesse gelte daher auch der nachhaltigen Entwicklung der Umwelt.

Der Rentner Richard Goebel lebt in Brück-Ausbau. Er wolle sich für die Belange der Senioren und eine bessere An- und Einbindung des Brücker Stadtteils mit den Wohnblöcken am Bundeswehrareal einsetzen, heißt es vom Ortsverein.

Turbulenzen seit fünf Jahren

Der Neuendorfer Ortsvorsteher Frank Schiffmann wird weiterhin die Kasse des SPD-Ortsvereins führen. Er wolle sich für bessere Mobilität und eine gerechte Berücksichtigung der Brücker Ortsteile einsetzen sowie der SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Brück auch in der neunen Legislaturperiode vorsitzen.

Frank Schiffnann aus Neuendorf bleibt Schatzmeister im Brücker SPD-Ortsverein. Quelle: privat

Seit 2014 gab es kräftige Querelen innerhalb der SPD-Basis im Raum Brück. Im Oktober 2015 hatte Michael Klenke aus Brück, der langjährige Vorsitzende und Gründungsmitglied der örtlichen SPD, wegen der Differenzen seinen Posten als Chef des Ortsvereins zur Verfügung gestellt.

Die Unstimmigkeiten führten zum 1. November 2017 zur Abspaltung eines eigenen Ortsvereins in der benachbarten Gemeinde Linthe. Dort führen seither die Ortsvorsitzende Katja Großmann und Melanie Balzer als Stellvertreterin die SPD-Ortsgruppe mit circa elf Mitgliedern.

In Brück, wo mit Mitgliedern aus Golzow und Planebruch zuletzt circa 15 Genossen dabei waren, führte Elke Strich aus Linthe den Ortsverein kommissarisch.

Aufbruchstimmung an der Basis

Nun herrsche „Aufbruchstimmung“ im SPD-Ortsverein Brück, sagt dessen neuer Vorsitzender, Arek Bronder. „Nach den schlechten Wahlergebnissen ist es endlich an der Zeit, auch die Lethargie der letzten beiden Jahre nach der Neuformierung des Ortvereins hinter sich zu lassen und aus den Fehlern zu lernen“, so der Chef.

Für die künftige Parteiarbeit „für unsere Stadt und die Region“ gehe es zunächst vor allem um die Zeitspanne bis zur Landtagswahl im September. „Denn keinesfalls will die Brücker SPD kampflos zusehen, wie das Land nach rechts abdrifte“, sagt der SPD-Ortschef.

Der neue Vorstand dankte dem zuletzt amtierenden Vorstand für die „sehr engagierte und nicht leichte Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren“. Dank gelte Elke Strich, „die das Boot SPD durch das schwere Gewässer dieser Zeit meisterlich zu steuern verstand“, sagt Arek Bronder. Er dankt zudem „ihrem Stellvertreter Karl-Ingo Stübing, der die Geschicke der SPD als Vorstandsmitglied in verschiedenen Ämtern langjährig mit gesteuert hatte“.

Offene Runden geplant

Stübing versprach auf Wunsch des neuen Ortsvorsitzenden, der Partei mit Rat – und wenn gewünscht auch mit Tat – zur Seite zu stehen. Elke Strich bleibe der Brücker SPD, nicht nur als engagiertes Mitglied sondern auch als stellvertretende Unterbezirksvorsitzende eng verbunden, kündigte sie an.

Der neue Vorstand wolle nach der Sommerpause „Gespräche mit allen Parteimitgliedern, aber vor allem mit den Wählerinnen und Wählern in der Region wieder aufnehmen“, kündigt Bronder gegenüber der MAZ an. Eine Idee sei es, die Einwohner zu „offenen Runden“ – die nicht mit Runden Tischen zu verwechseln seien – einzuladen.

Ländliche Region im Blick

So sollen Vorschläge, Ideen und Wünschen für die künftige Arbeit und das Engagement der Partei in der Kommune und der Region – aber auch überregional – gesammelt werden. Zudem sollen „Impulsveranstaltungen stattfinden“. Die erste ist bereits geplant, „wenn mit Günter Baaske ( SPD) als erfahrenem Landespolitiker über Erfahrungen zur Entwicklung der ländlichen Region diskutiert werden soll“, kündigt Arek Bronder an.

Von Thomas Wachs