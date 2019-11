Neues EU-Projekt zeigt: So lernt man aus seinen Fehlern

Das Erasmus-Projekt „Mistakes are the best teachers“ (deutsch: Fehler sind die besten Lehrer) startete im September 2019 an der Grundschule in Borkheide und läuft für zwei Jahre.

Die Borkheider Grundschule ist Koordinatorin des Projektes, stellte in Absprache mit den anderen Ländern den umfangreichen Antrag. Außerdem leitet sie die Projektarbeiten und Treffen.

Schulen aus Frankreich, Italien, England und Griechenland sind mit dabei.

Das Erasmus-Programm ist ein Förderprogramm der Europäischen Union.