Neues Schmuckstück parkt im Gerätehaus

Cammer

Gut, dass in dem im Jahr 2013 fertiggestellten Feuerwehrhaus in Cammer gleich noch Luft eingeplant war. Denn das nun am Wochenende feierlich offiziell in Dienst gestellte neue Tanklöschfahrzeug überragt seinen Vorgänger deutlich in der Größe.

Mit einem Festakt ist in Cammer das neu Auto der Feuerwehr begrüßt worden.

Der schmucke Neuzugang war für die Kameraden und Kameradinnen um Ortswehrführer Michael Göde Anlass, um einen Abend und einen Tag lang zu feiern. Ein Festakt am Freitagabend sowie offene Türen und ein Spaßwettkampf unter vier Mannschaften aus Cammer, Damelang, Freienthal und Golzow am Sonnabend waren organisiert.

Schlagkraft verbessert

Das neue Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) verbessert die Schlagkraft der Ortswehr in Cammer, erklärt Göde. Erstmals ist ein Wassertank an Bord, der bis zu 700 Liter fasst. Neu sind auch zwei Plätze in der Kabine für insgesamt sechs Leute, die bereits mit Atemschutzgeräten bestückt sind. So können zwei der vier Spezialkräfte schon während der Anfahrt zum Einsatz die Pressluft-Geräte aufsetzen.

Zwei Sitze des neuen Löschfahrzeugs haben Atemschutzgeräte bereits integriert. Quelle: Thomas Wachs

Drei Einsätze hat der eigentlich schon im Mai in Dienst gestellte Neuwagen bereits hinter sich. Unter anderem bei einem Waldbrand bei Rotscherlinde, wo er zum Aufbau der Wasserversorgung hilfreich war.

Bis zu 20 Einsätze im Jahr Zur Ortsfeuerwehr Cammer zählen 25 aktive Männer und Frauen. Die fahren pro Jahr 15 bis 20 Einsätze. Im Feuerwehrverein sind rund 50 Mitglieder organisiert. In der Jugendwehr trainieren 15 Nachwuchskräfte.

Beschafft worden war der moderne Löschwagen über eine Sammelbestellung des Landes Brandenburg mit Mengenrabatt für fünf, fast baugleiche Fahrzeuge. Die Ortswehr brachte jedoch im Nachgang noch kleinere eigene Wünsche unter. „Ein Rückfahrkamera und Euroblitzer als Heckwarneinrichtung dienen auch unserer eigenen Sicherheit“, erklärte Michael Göde bei der Vorstellung des neuen, 180 PS starken Schmuckstückes der Ortswehr vor geladenen Gästen. Sie kamen mit Präsenten auch aus einigen Nachbarwehren und von der Partnergemeinde Cammer bei Bückeburg unter Führung von Sönke Schillack.

Glückwünsche für das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr Cammer kamen auch von vielen Nachbarwehren. Quelle: Thomas Wachs

Finanziert wurde das rund 150.000 Euro teure Auto indes allein vom Amt Brück, wie Amtsbrandmeister Uwe Paul zur Schlüsselübergabe erklärte.

Gut ausgerüstet im Amtsgebiet

Er sieht das Amtsgebiet damit nun auf einem modernen Stand, was die Fahrzeugflotte der Ortswehren angeht. Außer in Borkwalde, wo ein W50 aus DDR-Produktion noch zusätzlich als Mannschaftstransporter genutzt wird, seien nun überall nur noch Autos aus der Nachwendezeit im Einsatz. Doch gibt es auch dort schon wieder Ersatzbedarf, „weil einige Autos – wie in Golzow und Neuendorf aus der Mitte der 90er-Jahre – auch schon wieder gut 20 Jahre alt sind“, erinnerte Uwe Paul.

Das bisherige Ford-Fahrzeug – ein TSF ohne Wassertank und mit Baujahr 2000 – ist inzwischen an die Feuerwehr in Deutsch Bork weitergegeben worden. Dort konnte ein Barkas 1000, Baujahr 1966, ausgemustert werden. „Er bleibt aber trotzdem auf Wunsch der Ortswehr als Traditionsfahrzeug dort“, erklärt Uwe Paul der MAZ.

Mit einem Festakt ist in Cammer das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr begrüßt worden. Das übergab der Brücker Amtsbrandmeister Uwe Paul. Quelle: Thomas Wachs

Die größten Herausforderungen sieht der Amtsbrandmeister laut Gefahrenabwehrbedarfsplan nun in der Anschaffung einer neuen Drehleiter in Brück sowie im Ausbau der Gerätehäuser in Damelang und Neuendorf.

In Cammer hat das dort langersehnte Tragkraftspritzenfahrzeug indes auch Folgekosten für das Amt Brück als Träger des Brandschutzes. Das auf einem Fahrgestell eines Lastwagens montierte Löschauto mit einem Gesamtgewicht bis zu 7,5 Tonnen, darf nur mit einem Lkw-Führerschein gefahren werden. „Zwei Maschinisten haben ihn bei uns bereits, zwei weitere sind in der Ausbildung“, erklärt Michael Göde.

Von Thomas Wachs