Freienthal

Der Nikolaus und seine Helfer waren in Freienthal unterwegs. Schon am Sonntag haben sie Freude verbreitet und für die Jüngsten einen gefüllten Stoff-Stiefel an die Tür gehangen.

Jedes Jahr veranstaltet der Feuerwehrverein eigentlich am Sonnabend vor dem 2. Advent ein kleines Markttreiben mit dem Adventssingen unter dem Weihnachtsbaum. „Ganz besonders ist dabei die Tradition, bei der der Nikolaus mit einem Engel die gefüllten Stiefel an die strahlenden und aufgeregten Kinder übergibt.“ sagt Aline Liebenow, die Chefin des Vereins.

Dorfleben ist eingeschränkt

Darauf sollte zumindest nicht gänzlich verzichtet werden. Bereits zu Ostern haben Mitglieder gefüllte Nester vor die Haustüren gelegt. „Aufgrund der Umgangsregeln ist schon so vieles für das Dorfleben und die Gemeinschaft abgesagt worden, da müssen wir doch irgendwie ein Zeichen setzen.“, so Liebenow.

Der Verein freut sich auf ein Wiedersehen bei den nächsten Festen.

Von René Gaffron