Noch fehlen Bäume an der neuen B 246 in Gömnigk

Brück

16 Bäume werden an der neuen Ortsdurchfahrt in Brück-Gömnigk noch gepflanzt. Weitere sieben Exemplare werden Hinter der Gärtnerei in die Erde gebracht. Es sollen Stieleichen und Winterlinden sein. Das geht aus den Plänen der Amtsverwaltung Brück hervor.

Noch offen ist das Schicksal einer Kastanie am Friedhof. Sie war 2010 von der Evangelischen Kirchengemeinde dort platziert worden. Nach eigenem Bekunden soll sie ohne Not umgesetzt werden.

Anwohner-Protest: Das Schicksal der letzten Kastanie am Friedhof ist noch offen. Quelle: René Gaffron

So steht es jedenfalls auf dem Brief, den der darüber sehr betrübte Nachbar Dietmar Schemel am Stamm angebracht hat. Er beklagt, dass die anderen Bäume gefällt wurden, ohne den davon betroffenen Gemeindekirchenrat einzubeziehen.

Wenig Verständnis für Kritik

Formell verpflichtet ist die Kommune dazu nicht – Widerspruch sei bei der Bauvorbereitung nicht spürbar geworden und beschränkt sich auch jetzt einige wenige Kritiker. Die ausführlichen Beratungen der städtischen Gremien hat wiederum Dietmar Schemel nicht genutzt, wie er einräumen muss. Seiner Aussage, die Bäume hätten Schatten aufs Dach geworfen und somit die Orgel vor zunehmenden Trockenschäden bewahrt, wird kaum Glauben geschenkt.

Bäume rahmten die Kirche vor dem Straßenbau an der B 246 in Brück-Gömnigk ein. Quelle: Ridi

„Zumindest ist jetzt das typische Ortsbild von Gömnigk dahin“, beklagt auch Marion Keck unmittelbar vor Fertigstellung der B-246-Ortsdurchfahrt. Das meint nicht nur das fehlende Grün rund ums Gotteshaus, sondern auch das Grau in Grau von Straße, samt Verkehrsinseln in der Mitte und reichlich Parkplätzen am Rande.

Mängel bei Kontrollen

Die Kastanien am Friedhof wurden regelmäßig begutachtet, heißt es in der Beschlussvorlage für die Stadtverordneten. Sie hatten der Rodung 2018 mit großer Mehrheit zugestimmt. Denn bei den Kontrollen wurden demnach erhebliche Mängel festgestellt, die dazu führten, dass die Kronen im Jahr 2013 in ihrem Umfang erheblich reduziert wurden, um ein Ausbrechen der Krone zu verhindern. „Die in den Kastanie vorhandene Fäulnis ist seit dem weiter voran geschritten“, heißt es.

Bald fertig: die B-246-Ortsdurchfahrt Gömnigk. Die Ausführung sorgt für Pro und Kontra. Quelle: René Gaffron

Weil für das Bauvorhaben bis auf zwei Meter in den angrenzenden Wurzelbereich ausgekoffert werden musste, lag die Entscheidung auf der Hand. „Der Landesstraßenbetreib versucht bei den Bauarbeiten so wurzelschonend wie möglich vorzugehen, kann aber Wurzelverletzungen im Kronentraufbereich nicht ausschließen. Die Standsicherheit der Bäume wäre im Fall der Wurzelverletzung nicht mehr gewährleistet“, ist in der Begründung des Beschlusses zu lesen.

Zweifel an Naturschutzbehörde

Die fachliche Einschätzung zweifelt Dietmar Schemel an wie auch die Arbeitsweise der Unteren Naturschutzbehörde, die Fällungen nach Aktenlage genehmige und sich nicht selbst vor Ort ein Bild vom Baumzustand macht.

Im Dorf wollen kaum Bewohner ins Klagelied einstimmen. Denn wenn es um die eigenen Interessen gehe, dann sei der Veterinär in der Lage, sich dafür ein- und durchzusetzen. Noch gut in Erinnerung sind Auftritte, als Dietmar Schemel für den Neubau der „zum Überleben“ notwendigen Praxis seiner Ehefrau, Allgemein-Medizinerin Doris Schemel, in den Brücker Stadtverordneten-Sitzungen gekämpft hat – Parkplatz und Flächenversiegelung am Gömnigker Ortsrand inklusive.

Alte Diskussion flammt auf

„Wenn die Arztpraxis im zentral gelegenen Brücker Landambulatorium geblieben wäre, könnten viele ältere Menschen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Sprechstunde kommen, jetzt ist das nur mit dem Auto möglich“, beklagt jedenfalls Bärbel Hoffmann.

Was den Flächenverbrauch für die asphaltierte Eisenbahnstraße angeht, so wurde berechnet, dass es sich um insgesamt lediglich 20 Prozent mehr handelt – deshalb haben die Stadtverordneten beschlossen, die Piste auch nach der Zeit als Umleitung zu behalten.

Umleitung bleibt erhalten

Einige Anlieger wie Marion Keck an der Ecke zum Trebitzer Weg befürchten allerdings, dass von der teils höher gelegenen Piste das Wasser auf ihre Grundstücke fließt und außerdem bei fehlender Pflege der Bankette, neben denen jetzt noch Schotter liegt, sich langfristig scharfe Kanten ausbilden.

An der Umleitung in der Eisenbahnstraße sind künftig Instandsetzung nötig und auch schon beschlossen. Quelle: René Gaffron

„Kosten für die spätere Instandsetzung fallen in die laufende Unterhaltung. Es sollte ca. alle 7-8 Jahre eine Oberflächenbehandlung der Decke durchgeführt bzw. eine Dünnschichtdecke 2-3 cm eingebaut werden, um die Oberfläche zu erhalten“, steht in den Unterlagen.

Sollte keine Instandsetzung stattfinden wird die Fahrbahn in zehn Jahren marode sein. Folgerichtigwerden die Kosten im Etat für 2022 eingestellt

Von René Gaffron