Oberschule Brück: Schüler schnuppern in Berufe hinein – mit Maske

Brück

Sieben Minuten haben die Schüler Zeit, um alle wichtigen Informationen herauszubekommen. Beim Speeddating in der Turnhalle der Brücker Oberschule konnten die Jugendlichen insgesamt sieben regionalen Unternehmen Löcher in den Bauch fragen. Bereits zum dritten Mal fand in Zusammenarbeit mit dem Technologie- und Gründerzentrum Bad Belzig das Projekt „Fit für die Zukunft“ an der Brücker Oberschule statt.

49 Schüler aus den 9. Klassen dabei Insgesamt haben dieses Jahr 49 Schüler aus den Klassen 9a und 9b an dem Projekt „Fit für die Zukunft“ teilgenommen. Das Projekt „Fit für die Zukunft“ findet normalerweise in der Jahrgangsstufe 8 statt und musste in diesem Jahr aufgrund der Corona-Beschränkungen verschoben werden. Die Initiative Sekundarstufe I wird durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, des Landes Brandenburg und der Bundesagentur für Arbeit gefördert. Kooperationspartner sind Agentur für Arbeit, IHK Potsdam, Institut für Talententwicklung, Debeka, Barmer und Unternehmen wie die Amtsverwaltung Brück, Märkische Apotheke, Autohaus Böttche, Kiebitzmarkt, Paul Hartmann AG, Linther Glas, Agrargenossenschaft Schlalach, Mettec-Holding, Johanniter Krankenhaus Treuenbrietzen, Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark, Enviral Oberflächenveredelung, Straßenmeisterei Bad Belzig, Bundeswehr und die Polizei des Landes Brandenburg.

An insgesamt vier Tagen erfahren die Neuntklässler alles Wichtige rund um das Thema Bewerbung und Vorstellungsgespräche, lernen in einer Rallye Brücker Unternehmen kennen und besuchen für mehrere Stunden Betriebe und Institutionen, um einen Einblick in den Berufsalltag zu bekommen.

Anzeige

„Die Schüler haben super mitgemacht und gute Fragen gestellt. Bei den Schülern ist eine Menge angekommen, mehr als ich erwartet habe. Ich bin sehr zufrieden“, sagt Alexander Khan, Klassenlehrer der 8b. Es gehe aber nicht nur darum, dass die Schüler regionale Unternehmen und Institutionen kennenlernen, betont der Leiter des Projektes.

Weitere MAZ+ Artikel

Alle Schüler waren zufrieden

„Vielleicht haben die Unternehmen auch das Glück, dass die Schüler sich entscheiden, bei ihnen eine Lehre oder ein Praktikum zu absolvieren.“ Unter den anwesenden Unternehmen fanden nicht alle Jugendlichen das Passende, sagt Alexander Khan. „Alle Schüler waren aber zufrieden und haben mehrmals gesagt, dass sie es richtig toll finden.“

Interessant fand Willi Walch das Speed-Dating, auch wenn sein Berufswunsch schon feststeht, sagt der Neuntklässler. „Ich möchte Gleisbauer werden. Mein Bruder und mein Vater arbeiten dort auch“, sagt der 14-Jährige, der von der Vorstellung der Polizei begeistert ist. „Ich bleibe trotzdem beim Gleisbauer.“ Lehrreich fand Ludwig Preuss die Vorstellung der Polizei und der Bundeswehr beim Speed-Dating.

Kamen beim Speeddating bei den Jugendlichen sehr gut an: die Polizei Brandenburg. Quelle: Johanna Uminski

Doch auch für ihn steht sein Beruf schon fest: „Ich will Landwirt werden. Mein Bruder, mein Vater und meine Mutter arbeiten auch im landwirtschaftlichen Betrieb.“ Erzieherin möchte Nataly Willecke nachdem Speeddating mit der Akademie Beelitz-Heilstätten werden. Für die Hundestaffel bei der Polizei interessiert sich Angelina Kalb. „Das wäre mein Zweitwunsch. Mein Erstwunsch ist klar : Ich möchte Kfz-Mechanikerin werden“, sagt die 15-Jährige.

Die Vorteile des Projektes „Fit für die Zukunft“ stehen für Projektleiterin Carolina Stallbaum vom TGZ Bad Belzig klar auf der Hand. „Das Ziel ist auch, dass die Schüler die Region besser kennenlernen. Wir haben noch immer das Problem, dass die Schüler nicht wissen, wer nebenan ist und welche Ausbildung dort angeboten wird. Wir versuchen daher, möglichst viele Unternehmen in den vier Tagen vorzustellen“.

Organisieren das Projekt "Fit für die Zukunft" (von links): Caroline Stallbaum, Virginia Pietrowski und Mandy Große vom Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark (TGZ). Quelle: Johanna Uminski

Für die ganz Unentschlossenen gibt es noch die Möglichkeit einer intensiven Berufsberatung durch die Agentur für Arbeit, berichtet Stallbaum. Die intensive Berufsorientierung diene auch dazu, dass die Schüler zielgerichtet ihre Praktika und Lehre auswählen. „Man kann an einem Tag nicht alles kennenlernen, sondern man lernt die Richtungen kennen“, sagt die TGZ-Projektleiterin.

Die Jugendlichen erlangen nach den vier Projekttagen nicht nur viel Wissen zu bestimmten Berufen und den Mindestanforderungen für die Ausbildungsberufe, sondern halten am Ende auch fertige Bewerbungsunterlagen samt professionellen Bewerbungsfotos in der Hand.

Klassenlehrer und Organisator des Projektes "Fit für die Zukunft": Alexander Khan. Quelle: Johanna Uminski

„Es ist das Ziel, Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. Dazu gehört auch so früh wie möglich, Vor- und Nachteile der Berufe deutlich zu machen, um auch bestimmte Vorstellungen, die vielleicht nicht ganz so richtig sind, abzubauen“, betont Carolina Stallbaum.

Lesen Sie auch:

Das war der Tag der Offenen Tür an der Brücker Oberschule

Fröhlich sein und singen ist ihr Programm

So verschönern Brücker Oberschule ihren Club

Von Johanna Uminski