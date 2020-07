Cammer

Offiziell hatten die Veranstalter das Oldtimertreffen in Cammer für das vorige Wochenende abgesagt. Doch hatte sich das in der Szene wohl nicht bis zum letzten Fan historischer, automobiler Schätze herumgesprochen.

Denn am Sonntag erfüllte ein Knattern und Tuckern plötzlich doch das beschauliche Dorf an der Landesstraße 86. „Ich hatte Dienst in unserer Mühle und habe dort am Nachmittag die Öffnungszeiten abgesichert, als an der Chaussee plötzlich ein Oldtimer nach dem anderen entlang gerauscht ist“, erzählt Joachim Richter vom Dorf- und Heimatverein in Cammer.

Gutspark wie gewohnt angesteuert

Wie gewohnt haben die Chauffeure den Gutspark angesteuert. „Wir waren auch überrascht davon“, erzählt Oliver Lauft vom Feuerwehrverein des Dorfes. Gemeinsam mit dem Angelverein hatten die Feuerwehrleute das Treffen zuletzt immer organisiert. Bis zu 3500 Besucher und gut 100 Oldtimer auf vier und zwei Rädern waren in den Vorjahren angerollt. Angesichts der Corona-Vorsorge hatten die Veranstalter dieses Jahr ein Pause eingelegt.

Obwohl das große Treffen diesmal abgesagt war, ließen sich einige Oldtimerfans eine Ausfahrt zum Gutspark in Cammer am Sonntag nicht nehmen. Quelle: privat

Es wäre die zwölfte Auflage gewesen. Dennoch rollten circa 30 Fahrzeuge am Sonntag nach und nach in Cammer vor. Eine Rast und ein paar Benzin-Gespräche im Gutspark wollten sich die Enthusiasten wohl nicht nehmen lassen. Dort blieben sie unter sich. Zuchauer gab es nicht.

Fest im Kalender der Oldtimerfans

„Es freut uns ja, dass der Termin offenbar schon so fest im Kalender der Oldtimerfans steht, dass sie trotzdem auf Tour gehen in kleinen Gruppen von Freunden“, sagt Oliver Lauft. Er hofft, dass sich die Corona-Pandemie „so abschwächt, dass wir im nächsten Jahr wieder ein großes Treffen organisieren können“.

Sterben solle die Tradition auf gar keinen Fall. „Sollten die Auflagen aber auch im nächsten Jahr noch so stark sein müssen, können wir das Treffen auch dann nicht durchführen“, sagt Oliver Lauft schon heute. Wenn nicht, finde das Treffen „nächstes Jahr wieder zur gewohnten Zeit und in großer Form statt“, erklärt der Mitveranstalter.

