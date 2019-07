Brück

Giuseppe Verdis „ Nabucco“ kommt am Sonntagabend nach Brück. Das Sommer Klassik Open Air wird in der Titanen-Arena aufgeführt und ist für den Veranstalter, die Schauspieler, Sänger und Musiker eine künstlerische und logistische Herausforderung.

„Etwa 100 Künstler – Sänger, Tänzer und Musiker – aus namhaften Opernhäusern und Orchestern Tschechiens haben sich zu einem eigenen Ensemble zusammengefunden, der Festspieloper ’Prag’, sagt Melinda Thompson, künstlerische Leiterin der Veranstaltungsfirma „Great Performances Kiel“ und der diesjährigen Sommertournee „ Nabucco“.

Oper in großem Festzelt

Seit 21 Jahren spielt das Braunschweiger Veranstaltungsbüro Paulis, Verdis „ Nabucco“ unter freiem Himmel. Das erfahrene Team blickt auf eine bewegende und beeindruckende Zeit zurück und weiß sich auf Wetterbedingungen einzustellen.

„Aufgrund der Wettervorhersage für den Sonntagabend in Brück haben wir die Möglichkeit gefunden, in einer überdachten Örtlichkeit auf der Titanenrennbahn zu spielen. Die Veranstaltung findet in einem großen Festzelt statt. Wenn das Wetter schlechter wird, dann haben wir die Möglichkeit, die Gäste zu schützen“, betont Daniela Woosmann, Geschäftsleitung vom Veranstaltungsbüro Paulis.

„Seit Jahren sind wir erfolgreich mit großen Opern – wie eben „ Nabucco“ oder auch der „Zauberflöte“, „Aida“ und „Carmen“ – unterwegs und spielen oft in Orten, die sonst wenig Zugang zu klassischer Musik und Oper haben“, berichtet Melinda Thompson. Dabei stehen die Schauspieler und Sänger auch vor neuen Herausforderungen.

„Unser Nabucco-Darsteller, war krank – und zwar so krank, dass er mit viel Heroismus auf der Bühne agieren, aber keinen einzigen Ton singen konnte. Das übernahm ein junger Bariton aus dem Chor, der hinter der Bühne fast die ganze Partie übers Mikrofon gesungen hat. So etwas sollte nicht passieren, aber es ist doch gut, wenn man weiß, man kann sich auf sein Ensemble auch in schwierigen Situationen verlassen.“

Am 7. Juli findet das Sommer Klassik Open Air „Nabucco“ von Guiseppe Verdi in der Titanen-Arena in Brück statt. Quelle: Promo/Frank Peter

Und noch ein Punkt ist bei einer solchen Tournee nicht zu unterschätzen: „Bei der Verkehrssituation auf deutschen Autobahnen im Sommer können Sie sich vorstellen, dass uns manchmal Angst und Bange ist, ob alles pünktlich und reibungslos vor sich geht. Es ist schon öfter vorgekommen, dass die Künstler in ihren Bussen so lange im Stau stehen mussten, dass ihnen nichts anderes übrig blieb, als sich im Bus zu schminken“, erzählt die künstlerische Leiterin.

„Das Publikum saß schon erwartungsvoll auf seinen Plätzen, da erst kamen unsere Busse an. In Windeseile sprangen die Sänger in die schon vorbereiteten Kostüme, die Orchestermusiker stimmten ihre Instrumente ein – und alle legten los.“

Ensemble singt in Originalsprache

Mit der diesjährigen Sommertournee „ Nabucco“ setzt sich Melinda Thompson dafür ein, die Welt der Oper auch einem breiten Publikum nahe zubringen – auch wenn das Ensemble in der italienischen Originalsprache singt. „Italienisch ist nun mal die Sprache der Oper, des Gesangs – einfach die Sprache der Musik“, so Melinda Thomas, die über das Sommer Klassik Open Air schwärmt.

„Es ist gerade die lockere Atmosphäre: der laute Sommerabend, die wunderschöne Umgebung, Freunde und Bekannte aus dem Umfeld, die leckere Gastronomie – und dann dazu die herrliche Musik, die einem wie eine frische Brise über die Haut streicht. Jeder sollte mindestens einmal im Leben so etwas erlebt haben.“

Am Sonntag ab 19 Uhr findet das Sommer Klassik Open Air „ Nabucco“ von Guiseppe Verdi in der Titanen-Arena in Brück statt. Karten sind noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu haben: Fläming-Bahnhof Bad Belzig, Am Bahnhof 11 in Bad Belzig, 033841-798553; Reisebüro Habdank im Fläming,‎ Wiesenburger Straße 27 in Bad Belzig.

Von Johanna Uminski