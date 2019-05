Golzow

Im 800. Jahr der urkundlichen Ersterwähnung steht Golzow zur Kommunalwahl am 26. Mai vor einigen Personalveränderungen. So ziehen sich zwei langjährige Gemeindevertreter aus der Politik zurück. Die Freien Wähler Golzow haben sich aufgelöst. Wolfgang Göricke und Karl-Heinz Voigt sind deshalb auf dem Wahlzettel für die neue Gemeindevertretung nicht mehr zu finden.

Wolfgang Göricke zieht sich aus der Kommunalpolitik zurück. Quelle: JACQUELINE STEINER

„Ich habe die 70 überschritten und alle Höhen und Tiefen in der Gemeinde seit der Wende miterlebt. Jetzt ist es an der Zeit, das Feld den Jüngeren zu überlassen“, begründete Göricke gegenüber der MAZ seinen Rückzug. In seine Amtszeit fiel unter anderem die Erschließung mit Trink- und Abwasser, die Golzow in eine finanzielle Schieflage stürzte. „Dennoch möchte heute niemand mehr in die Zeit der Fäkaliengruben zurück“, ist Göricke überzeugt. Er erlebte als Kommunalpolitiker die Gemeindereform und die schrittweise Erholung der Kommunalfinanzen. „Ich sehe Golzow im Amt Brück auf einem guten Weg“, so das Fazit des scheidenden Gemeindevertreters.

Zwei Wählergemeinschaften

Vor fünf Jahren waren Bettina Holstein und Marcel Semmler als Einzelbewerber angetreten. Zur Kommunalwahl 2019 verzichten beide Gemeindevertreter auf eine erneute Kandidatur. Solo-Kandidaten gibt es am kommenden Sonntag nicht. Dafür stellt die Wählergemeinschaft „ Freiwillige Feuerwehr“ fünf Kandidaten. Gleich zehn Männer und Frauen hat die Wählergemeinschaft „Unser Golzow“ auf die Beine gestellt. Parteien spielen in Golzow keine Rolle.

Feuerwehr mit fünf Kandidaten

Für die Feuerwehr treten mit Jens Mahlow, Christian Köppel, Peter Schmieder und Christian Walter bekannte Gesichter an. Sie haben auch in den letzten fünf Jahren politische Verantwortung als Gemeindevertreter getragen. In ihre Zeit fällt nicht nur die finanzielle Konsolidierung der Kommune. Auch für große Projekte, wie den Umbau eines einstigen Hortgebäudes zu einem Bürgerhaus haben sie die Weichen gestellt. Als fünfter Mann wurde Chris Näther aufgestellt.

Wolfgang Neumann führt die Wählerliste Unser Golzow mit zehn Bewerbern an. Quelle: Claudia Nack

Deutlich erstarkt ist die Wählergemeinschaft Unser Golzow, deren Liste von Wolfgang Neumann angeführt wird. Derzeit bildet er mit Christiane Jans eine aus zwei Personen bestehende Fraktion. Doch die langjährige Abgeordnete aus Grüneiche ist bei dieser Kommunalwahl nicht mehr dabei. Dafür folgen auf Neumann neun weitere Kandidaten, mit denen sich die Mehrheitsverhältnisse in der Gemeindevertretung ändern könnten. Das sind Matthias Weise, Steffen Lucke, René Jungnickel, Peggy Klauk, Stephan Pfaffe, Matthias Gutsche, Uwe Kaufmann, Andreas Strauch und Katharina Beuthe.

Projekte zu Ende führen

Ein Mann, der in Golzow seit 2008 für Kontinuität steht, ist Bürgermeister Ralf Werner. Der Rettungsassistent steigt erneut für das Ehrenamt als Gemeindeoberhaupt in den Ring. 2014 holte Werner rund 75 Prozent der gültigen Stimmen. Es gibt keinen Gegenkandidaten. „Ich möchte vor allem die auf den Weg gebrachten Projekte zu einem guten Ende führen“, sagte Werner der MAZ. So soll das Bürgerhaus etwa Mitte Juli fertig werden. 2020 ist als Baustart für die Straße nach Grüningen anvisiert. In den Sommerferien geht die Sanierung von Klassenzimmern in der Schule weiter. Außerdem wird der Fahrstuhl montiert. Ein weiterer Schwerpunkt bleibt die Ertüchtigung des Sportgeländes für den Vereins- und Schulsport.

Von Frank Bürstenbinder