Brück

Wegen Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie ihnen gleichgestellte Personen ermittelt die Kriminalpolizei jetzt gegen einen Jugendlichen aus Brück. Der 17-Jährige hat einen Rettungssanitäter, der ihn behandeln wollte, angegriffen und verletzt.

Retter rufen Polizei zur Hilfe

Dies geschah am späten Donnerstagabend in der Straße der Einheit in Brück. Gegen 23.30 Uhr waren Beamte des Polizeireviers Bad Belzig alarmiert worden. Zuvor waren Rettungskräfte zu einer Schlägerei gerufen worden, bei der einer der Beteiligten eine Platzwunde erlitten hatte.

Als die Rettungskräfte dann einen der Beteiligten behandeln wollten, war dieser damit nicht einverstanden. Der 17-Jährige griff unvermittelt einen Sanitäter an. Nachdem dieser erste Schläge noch abwehren konnte, schlug der Patient dem Retter dann jedoch mit dem Ellenbogen gegen den Kopf und verletzte ihn dabei.

Mit mehr als 1,8 Promille alkoholisiert

Die Rettungskräfte zogen sich zunächst zurück um zu deeskalieren. Sie warteten auf die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten. Diese konnten die Situation so beruhigen, dass der medizinische Einsatz der Sanitäter wieder möglich wurde. Der 17-jährige Beschuldigte, der mit mehr als 1,8 Promille erheblich alkoholisiert war, wurde zur Behandlung seiner aus der vorangegangenen Schlägerei entstandenen Verletzung in ein Krankenhaus gebracht.

„Der von dem Patienten verletzte Notfallsanitäter im Alter von 41 Jahren blieb trotz seiner Verletzungen am Kopf und an den Händen zunächst weiterhin dienstfähig“, teilt Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West am Freitag mit.

Von MAZ