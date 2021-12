Personen verletzt und hoher Schaden nach Kollision an Verkehrsinsel in Brück  

Brück

Bei einem Verkehrsunfall in der Brücker Bahnhofsstraße sind zwei Personen verletzt worden. Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr waren an einer Verkehrsinsel in der Bahnhofstraße zwei Fahrzeuge kollidiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war ein 83 Jahre alter Mann mit seinem Leichtkraftfahrzeug an der Verkehrsinsel in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Die Ursache ist bislang ungeklärt.

Unfallfahrer landet im Krankenhaus

Der 83-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 33 Jahre alte Fahrer des VW wurde ebenfalls leicht verletzt. „Er gab jedoch an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben zu wollen“, teilt Polizeisprecherin Arian Attrodt am Donnerstag der MAZ mit.

Nach ihren Angaben waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro.

