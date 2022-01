Borkheide

Sabine Richter sowie Anne-Kathrin und Silvio Kießlich setzen sich für den Erhalt des Spielplatzes in der „Breiten Heide“ ein. Die Borkheider haben eine Petition ins Leben gerufen, der bisher 100 Unterstützer folgen. Eine von ihnen ist Christiane Schalk. Die zweifache Mutter schätzt die Nähe zur Natur des Spielplatzes. „Man hört die Tauben im Gebüsch, der natürliche Baumbestand sorgt für Schatten im Sommer und der Platz ist weit weg von einer stark befahrenen Straße und ist daher sehr ruhig“, sagt die Borkheiderin.

Punkte, die beispielsweise der Mehrgenerationenspielplatz neben der Freiwilligen Feuerwehr in Borkheide nicht erfüllt, so Schalk, die im September letztes Jahr mit ihrer Familie in die Waldgemeinde gezogen ist. Vor allem die Babyschaukel sowie der Sandkasten in der „Breiten Heide“ gefallen der Mutter. „Eine Babyschaukel gibt es weder in Borkwalde noch sonst auf einem anderen Spielplatz in Borkheide“, sagt Schalk.

Fakt ist, dass die meisten Spielgeräte auf dem Spielplatz in der „Breiten Heide“ der nächsten TÜV-Inspektion in diesem Sommer nicht standhalten werden. „Ob der Spielplatz geschlossen wird, muss die Gemeindevertretung noch entscheiden“, erklärt Andreas Kreibich, der Bürgermeister von Borkheide, auf MAZ-Anfrage. Die Einheimischen schätzten vor allem den kleinen Platz, der besonders viel Charme hat, erklärt Silvio Kießlich. „Er ist eingezäunt und daher besonders für Familien mit kleinen und oder mehreren Kindern gut geeignet“, so seine Einschätzung.

Nicht stark frequentiert

Silvio Kießlich hofft, dass sich viele Borkheider an der Petition beteiligen. „Bitte unterstützt uns dabei, diesen schönen Spielplatz zu erhalten“ und „Wenn ihr Lust habt, am Sozialausschuss teilzunehmen, dann kommt vorbei! Mit Anwesenheit untermauert man sein Anliegen“, heißt es in dem Schreiben. Doch am Donnerstagabend trug der Borkheider alleine sein Anliegen im Ausschuss den Gemeindevertretern vor. „Unser Ziel ist, dass wir am Ende einen schönen Spielplatz auch für die kleinen Kinder haben“, erklärt der zweifache Familienvater.

Bis auf die Rutsche sollen alle Spielgeräte in der „Breiten Heide“ ersetzt werden. Hierzu wurden im Haushalt 2022 etwa 10.000 Euro eingestellt, erklärt Andreas Kreibich. „Die Rutsche geht rüber zur Schule.“ Eine starke Frequentierung des in die Jahre gekommenen Spielplatzes hat sich im Gespräch mit den Gemeindemitarbeitern nicht bestätigt, so Kreibich. „Die meisten gehen mit ihren Kindern auf den größeren Spielplatz im Eichelhäherweg.“

Regelmäßiger Treffpunkt für Eltern

Ein Argument, dass Silvio Kießlich und seine Mitstreiter nicht bestätigen. „Wir würden gerne den Platz in der Breiten Heide erhalten, weil er so schön klein, übersichtlich und im Sommer schattig ist. Die Babyrutsche und Seilwinde werden gerne von den Kindern unter drei Jahren genutzt und der Platz ist regelmäßiger Treffpunkt für Eltern.“

Der Borkheider Ortschef hingegen sieht in einem Spielplatz, der von großen und kleinen Kindern gleichermaßen genutzt wird, einen großen Vorteil. „Dann hätten die Gemeindemitarbeiter auch nur an einer Stelle den Pflegeaufwand.“ Angedacht ist daher, dass es auf dem Spielplatz im Eichelhäherweg einen separaten, eingezäunten Bereich für kleinere Kinder gibt, erklärt der Ortschef weiter.

Begehung auf dem Spielplatz im Eichelhäherweg

Mit dieser Alternative würden sich die Initiatoren und Unterstützer der Petition zufriedengeben, sagt Silvio Kießlich. „Wenn es dort einen eingezäunten Extraplatz für die kleinen Kinder gibt, damit Eltern sie auf dem großen Platz nicht aus den Augen verlieren“, betont der Borkheider.

John Peter Dostal, Vorsitzender des Sozialausschusses, hat den Eltern darüber hinaus angeboten, eine Begehung auf dem Spielplatz im Eichelhäherweg zu machen, um zu schauen, an welcher Stelle der Extra-Platz für die Kleinsten eingerichtet werden kann, sagt Kießlich.

Drei bis vier neue Geräte für Ein- bis Fünfjährige sollen auf dem Platz aufgestellt werden. „Wenn Eltern einfällt, welche Geräte, dann her mit den Ideen“, so der Aufruf des Ortschefs. In Anbetracht der Lieferzeiten sowie der Aufstellung der neuen Spielgeräte werden diese aber erst ab Oktober oder November dieses Jahres benutzt werden können, so Andreas Kreibich.

Der alte Spielplatz in der „Breiten Heide“ ist im B-Plan als Spielfläche ausgewiesen. „In den nächsten Monaten muss abgeklärt werden, ob der Kreis das ändert oder nicht. Ansonsten könnte man das Grundstück zum Verkauf und zur Bebauung anbieten.“ Neben dem Spielplatz in der „Breiten Heide“ gibt es noch einen im Eichelhäherweg sowie den Mehrgenerationenspielplatz neben der Freiwilligen Feuerwehr.

Von Johanna Uminski