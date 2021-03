Mittelmark

Pfarrer Clemens Bloedhorn verlässt Brandenburg. Der gebürtige Berliner kehrt nach zehn Jahren als evangelischer Pfarrer unserem Landstrich den Rücken und wagt mit 54 Jahren einen Neuanfang im niedersächsischen Sandstedt. „Obwohl ich aus Berlin komme, habe ich das Leben hier auf dem Land lieben gelernt“, sagt Bloedhorn. Die Zeit in Brandenburg beschreibt der Geistliche als prägend, der vor seinem theologischen Studium als Landschaftsgärtner und Kinomitarbeiter gearbeitet hat.

„Ich bin sehr dankbar, dass mir die Kirche damals mit Mitte 40 eine zweite Chance gegeben hat“, betont Pfarrer Clemens Bloedhorn. Denn eigentlich stand seiner theologischen Karriere nach seiner Hochschulreife nichts im Weg. „In Berlin habe ich eine christliche Schule besucht und hatte mit meinem Abitur bereits alle drei alten Sprachen ablegen können.“

Was Praktisches machen

Sein Grundstudium begann der junge Mann in Heidelberg, der „Hochburg für Theologen“, wie er sagt. „Ich war nach dem Grundstudium aber nicht sicher, ob das mein Weg ist. Ich wollte erst einmal etwas Praktisches machen“, erklärt Pfarrer Bloedhorn. Nach seiner Ausbildung zum Landschaftsgärtner arbeitete der gebürtige Berliner zunächst in dem Beruf, später fing er als Mitarbeiter im Kino am Potsdamer Platz an.

„Ich habe überlegt, ob ich das mein Leben lang machen wollte und habe mich besonnen, zum Theologiestudium wieder zurückzukehren.“ An sein bereits abgeschlossenes Grundstudium konnte Clemens Bloedhorn direkt anknüpfen. 2008 absolvierte er sein Erstes kirchliches Examen, gefolgt von seiner praktischen Vorbereitungszeit auf seinen Beruf als Pfarrer, dem Vikariat, das er in der schlesischen Oberlausitz durchlief.

Für jeden Täufling soll ein Baum gepflanzt werden (von links): Pfarrer Clemens Bloedhorn, Franziska Bautz, Christian John mit dem sieben Monate alten Gabriel sowie Baumprinz Jonas Keßler stehen vor dem jungen Ahornbaum an der Borkwalder Waldkapelle. Quelle: Johanna Uminski

2010 schloss er schließlich das Zweite kirchliche Examen ab.„Im Anschluss begann mein zweijähriger Entsendungsdienst, den ich bereits auch in Borkheide und Borkwalde hatte. Eineinhalb Jahre war ich auch in Michendorf. Das letzte halbe Jahr des Entsendungsdienstes arbeitete ich in Wittbrietzen und dann kam die Übertragung der Pfarrstelle.“

Dort und in den Kirchengemeinden Buchholz, Elsholz, Salzbrunn und Lühsdorf ist Pfarrer Clemens Bloedhorn noch bis Mitte März im Dienst. „Am Sonntag den 21. März findet mein Abschiedsgottesdienst unter freiem Himmel um 14 Uhr in Wittbrietzen statt. In der Borkwalder Waldkapelle bin ich das letzte Mal am Sonntag, den 14. März.“

Mit den Menschen geistesverwandt

Die Gründe für seinen Weggang sind vielfältig, sagt Pfarrer Clemens Bloedhorn. „Ich habe meine Botschaft verkündet und denke, dass ein frischer Wind der Gemeinde guttut.“ Persönlich merke der Geistliche auch, dass es an der Zeit ist für einen persönlichen, beruflichen und geografischen Wechsel. „Eine innere Stimme sagt mir, dass es richtig für mich ist“, erklärt er.

Laut Pfarrdienstgesetz wechselt in der Regel ein Pfarrer nach zehn Jahren seine Gemeinde, sagt der 54-Jährige. „Meine Beauftragung hier auf diese Pfarrstelle würde ohnehin in zwei Jahren enden. Das hat mich bei meiner Entscheidung mitbeeinflusst.“ In Niedersachsen wartet auf Pfarrer Clemens Bloedhorn eine neue Pfarrstelle auf dem Land. „Ich mag die Landschaft und die Leute, und ich glaube, dass ich mit meinem ruhigen und zurückhaltenden Naturell mit den Menschen dort geistesverwandt bin.“

Während seiner zehnjährigen Arbeit auf dem brandenburgischen Land konnte Pfarrer Clemens Bloedhorn viele wertvolle Erfahrungen sammeln, für die er dankbar ist und die ihm für seinen Neuanfang in Niedersachsen helfen. „Als neuer Pfarrer muss man erst in seine Arbeit hineinwachsen, den Umgang mit anderen Menschen kennenlernen und professioneller bei den Verwaltungsabläufen werden. Ich bin den Brandenburgern unheimlich dankbar, weil sie mir in den unterschiedlichen Feldern eine Bühne gegeben haben, auf der ich mich ausprobieren durfte. Ich habe hier viele praktische Dinge gelernt, die man als angehender Theologe an der Universität nicht lernt.“

Pfarrer Clemens Bloedhorn freut sich auch, dass die Gemeindemitglieder nun den Blick nach vorne gerichtet haben und die Vision haben, nach seinem Weggang weiterzumachen, erklärt der Pfarrer. „Da bin ich zuversichtlich und das macht es mir auch leichter, zu gehen.“ Für die beiden Waldgemeinden Borkheide und Borkwalde wird die Vakanzstelle von Almuth Wisch, Ehefrau des Superintendenten, besetzt.

Großen Dank

„Jörg Frenzel aus Mörz übernimmt die Vakanzvertretung für die Pfarrstelle Wittbrietzen“, weiß Pfarrer Clemens Bloedhorn, der einen großen Dank an die Brandenburger richtet. „Egal, in welches Dorf ich kam, man hat mich herzlich willkommen geheißen und wertgeschätzt. Wir haben als Team gut zusammengearbeitet. Ich verlasse Brandenburg mit einer großen Dankbarkeit, dass das möglich war.“

Von Johanna Uminski