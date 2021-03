Brück

An Karfreitag veranstaltet Pfarrer Heino Winkler einen Kreuzweg zu den Gottesdienstzeiten in Neuendorf sowie in Brück an der Lambertuskirche. „Ein Kreuzweg, der an Jesu Weg zum Kreuz erinnert, hat eine lange Tradition“, sagt der Pfarrer. Diesen Brauch habe der Geistliche modifiziert, wie er erklärt. Der moderne Kreuzweg der Jugend wird nicht die üblichen 14, sondern sieben Stationen, inklusive Gebet und Musik beinhalten.

„Es ist der Versuch, alte Inhalte in neuer Gestalt und Sprache zu vermitteln, also die Thematik ins Heute zu holen.“ Auf die Idee ist Pfarrer Heino Winkler durch den Jugendmitarbeiter Sven Neumann gekommen, der einen Ökumenischen Jugendkreuzweg mit Audio-Guide organisiert. In diesem Jahr findet dieser wieder in Bad Belzig vom 6. bis 10. April statt.

Die Kreuzwegstationen wurden von jungen Menschen gestaltet. Quelle: Johanna Uminski

Der Geistliche plant, die Kreuzwegstationen über mehrere Tage rund um die Brücker Lambertuskirche zu installieren. Vorstellen kann sich der Geistliche für die Aufstellung der Plakate die Zeit von Mittwoch bis Ostermontag. In Neuendorf werden die Kreuzwegstationen nur an Karfreitag aufgestellt. „Ich hoffe, dass mir das Wetter nicht dazwischenfunkt.“

Durch die mehrtägige Aktion rund um die Brücker Kirche haben Gläubige und Interessierte die Möglichkeit, den Kreuzweg abzulaufen, wann immer sie Zeit und Lust dazu haben, erklärt Winkler. „Und natürlich am Karfreitag mit mir zusammen.“

Außergewöhnliches Angebot

Das Material für den Ökumenischen Jugendkreuzweg hat sich der Pfarrer zuschicken lassen. „Die Plakate sind eine kleine Herausforderung, weil man nicht auf den ersten Blick erkennt, was dargestellt wird. Sie zeigen, wie junge Menschen von heute einzelne Kreuzweg-Szenen nachstellen“, erklärt Winkler.

In der aktuellen Corona-Situation sei es schwer abzuschätzen, wie viele Christen und Interessierte sich auf den Weg zum Kreuzweg machen. „Da dies aber ein besonders außergewöhnliches Angebot ist, das anderswo gut angenommen wurde, hoffe ich auf viel Zuspruch. Es ist eine ganz besondere Art über die Bedeutung von Jesus Christus für uns Menschen nachzudenken.“

Pfarrer Heino Winkler plant modernen Kreuzweg mit sieben Stationen. Quelle: Johanna Uminski

Nachdem Pfarrer Helmut Kautz und seine Familie im Sommer 2020 aus dem Fläming in die Prignitz ins Klosterstift Marienfließ gezogen sind, übernahm die Vakanzvertretung Pfarrer Heino Winkler. „Trotz Corona-Distanz habe ich mich in Brück gut eingelebt und eingearbeitet“ resümiert er und betont, dass er auch als Vakanzverwalter für alle Anliegen, welcher Art auch immer, zuständig ist. „Ich bin für die Menschen des Pfarrbereiches Brück quasi rund um die Uhr da“, sagt Pfarrer Heino Winkler.

Seit 2000 arbeitete der Geistliche als Krankenhausseelsorger in Brandenburg und Berlin, Ethikberater und schließlich bis Ende 2017 als Gefängnisseelsorger. Im Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg ist Pfarrer Heino Winkler bereits seit 2018 tätig. Der Geistliche hat eine 16-jährige Tochter und wohnt in Brandenburg an der Havel. An Karfreitag findet der Ökumenische Kreuzweg um 9 Uhr in Neuendorf und in Brück um 10:30 Uhr statt.

Von Johanna Uminski