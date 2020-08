Brück

Die letzten Tage als „Pferde-Pfarrer“ in Brück sind gezählt. Dann startet für Pfarrer Helmut Kautz und seine fünfköpfige Familie ein neuer Lebensabschnitt. Seit 2003 wirkt Kautz in der Stadt. Nun steht eine neue Aufgabe an. Familie Kautz will ein Kloster in Marienfließ in der Prignitz gründen. „Wir suchen Leute, die mit uns leben und wohnen - mit dem Ziel, der Prignitz zu dienen“, sagt Kautz.

Am Sonntag, 9. August, findet die offizielle Verabschiedung des Pfarrers in Brück statt. Los geht um 9 Uhr in Trebitz und endet im Brücker Pfarrhaus der St. Lambertus Kirche. Um 16 Uhr findet abschließend die Abschiedsandacht statt. „Von dort fahren wir dann direkt nach Marienfließ“, so Kautz.

Er empfindet die Abschiedsstimmung als „traurig-schön“. „Ich bin gerade in einer Bilanzphase und schaue auf Bilder und Menschen, mit denen wir Wege gegangen sind und die ich auch beerdigt habe. Dann weine ich zwischendurch“, gibt der Geistliche zu. Er empfinde eine große Dankbarkeit für das Vertrauen, das ihm und seiner Familie in all den Jahren entgegengebracht wurde.

„Der Abschied fällt schon schwer, aber ich habe ja nicht zu jammern, denn wir haben die Entscheidung selbst bestimmt. Aber es ist eine Trennung – und die schmerzt.“ Als der in Reetz aufgewachsene Helmut Kautz 2003 nach Brück kam, wusste er nicht, was ihn erwartete.

„Ich hatte kein Konzept. Ich habe noch das Wort vom damaligen Landrat Lother Koch im Ohr: mit den Vorlagen einfach ins Tor schießen. Es ging darum zu erkennen und anzunehmen, was da ist, und nicht zu versuchen, selber Vorlagen zu machen. Das ist mein Prinzip in den ganzen Jahren gewesen und damit bin ich ganz gut gefahren.“

Verwurzelt in Brück

Der großen Umzugswagen war bereits vor wenigen Tag da und hat die vollgepackten Kisten, Taschen und das Mobiliar abgeholt. Nur noch ein paar Habseligkeiten wie zwei Kommoden sowie ein Sofa und Kleinkram warten darauf, endgültig nach Marienfließ mitgenommen zu werden.

Abschied mit Pferdeglockenwagen Der Abschied von Pfarrer Kautz findet am Sonntag mit einer Prozession mit Pferdeglockenwagen durch alle fünf Gemeinden statt. Gestartet wird mit allen, die wollen, um 9 Uhr am Trebitzer Gotteshaus, gewandert wird nach Gömnigk zur Kirche. Von dort geht es weiter nach Rottstock, wo man gegen 11 Uhr auf dem Gottesacker sein wird. Von hier startet dann auch der von zwei rheinisch-deutschen Kaltblütern gezogene Glockenwagen zur Prozession nach Brück. Um 12.45 Uhr können sich an der Postmeilensäule (Straße des Friedens) Kurzläufer in den Zug einreihen. Um 13 Uhr beginnt unter freiem Himmel der Abschiedsgottesdienst um die Lambertuskirche. Um 16 Uhr wird es eine Verabschiedung von den Neuendorfern vor ihrer Kirchenbaustelle unter der Kastanie geben. Von dort fährt Pfarrer Helmut Kautz direkt nach Marienfließ.

„Dann müssen noch Nägel und Dübel aus den Wänden. Die ganzen Ummeldungen stehen auch noch an. Wir sind hier sehr verwurzelt und da gibt es noch einiges zu tun“, sagt Kautz. In Erinnerung an die Brücker Zeit bleiben ihm viele besondere und wichtige Momente, sagt der Geistliche.

Pfarrer trägt Verantwortung

„Solche besonderen Momente waren beispielsweise, als ich das erste Mal beim Sterben dabei war.“ Wichtige Augenblicke waren auch, als die Flüchtlinge nach Brück kamen und es eine erste Versammlung in der Kirche samt Bürgermeister und Amtsdirektor gab, erinnert sich der Pfarrer.

„Da habe ich gespürt, dass ich als Pfarrer von Brück Verantwortung trage und dass das, was ich sage, Gewicht hat.“ Es gehe aber auch darum, im richtigen Moment Ruhe zu bewahren, und die richtigen Entscheidungen zu treffen, betont der 49-Jährige.

Gesund wachsende Gemeinde

Egal wie schwer der Abschied auch sei, Pfarrer Helmut Kautz verlässt Brück mit einem guten Gefühl. „Aus meiner Sicht blicke ich auf eine gesund wachsende Gemeinde, die einen positiven Eindruck von Kirche hat. Ich habe das Gefühl, dass die Brücker stolz auf das sind, was wir zurücklassen.“

Mit einer gewissen Ungewissheit wagen der Pfarrer und seine Familie nun den Neustart in dem etwa 300 Einwohner großen Ort in der Prignitz. „Ich will Einfluss haben und wir wollen exemplarisch ausprobieren, ob ein Pfarrer und seine Mitarbeiter an einem Ort leben und von dort in die Gemeinden hineinwirken können.“ Und was wünscht er sich für Brück? „Ich hoffe, dass es hier jetzt so richtig losgeht wenn wir weg sind, denn die Räume, die wir besetzt haben, werden nun frei für neue Ideen“, sagt Kautz.

220 Menschen getauft und 300 Bürger beerdigt

Geboren wurde Helmut Kautz 1971 in Angermünde ( Uckermark), er wuchs in Reetz auf. Seit 2003 engagiert sich Kautz bei der jungen Gemeinde in Brück. 2008 wurde er zum Pastor ernannt und zog mit seiner Familie im gleichen Jahr in die Stadt. Seit dieser Zeit hat Kautz 220 Menschen getauft und 300 Menschen beerdigt.

Von Johanna Uminski