Pflanzenbörse in Gömnigk: Stöbern zwischen Saatgut und Ablegern

Gömnigk

Nachbarn helfen sich gegenseitig, auch was das heimische Grün betrifft. Wie passend, dass in Gömnigk zum Tag des Nachbarn am Freitag beides gepaart wird. Initiatorin Laura von Bloh lädt zur Saatgut- und Pflanzentauschbörse an die Alte Mühle ein.

Die Inspiration für das Angebot brachte sie aus dem Brücker Mehrgenerationenhaus mit, wo sie begeistert zwischen den dort angebotenen Pflanzen stöberte. „Goji-Beeren, Blumen und Tomaten sollen auf einem Tisch am Tor der Mühle platziert werden und für die Besucher als Tauschangebot bereit stehen“, erklärt sie das Prinzip. Denn das Credo heißt Geben und Nehmen. Zum Angebot gehören dann auch verschiedene Ableger und natürlich Saatgut.

So wollen die Veranstalter die Welt wieder ein bisschen grüner und lebendiger gestalten und freuen sich, wenn nicht nur das Wetter mitspielt, sondern auch Gleichgesinnte an der Mühle vorbeischauen. Mit etwas Grünem zum Tausch in Gepäck. Das sorgt für Vielfalt in den Gärten des Amtes Brück.

Laura von Bloh (l.) und Armin Olunczek bieten seit März 2020 auch eine Lebensmittel-Ausgabe auf dem Hof der Alten Mühle in Gömnigk an. Quelle: Josephine Mühln

Es ist nicht die erste Aktion, um die Menschen im Amt Brück einander näher zu bringen. Im März 2020 wurde die Idee geboren, vor Ort eine Tafel-Ausgabe anzubieten. Diese wurde von Hofbewohner und der Bad Belziger Tafel initiiert. Auf Grund der Pandemie musste diese aber zeitweise auf Eis gelegt werden.

Im Dezember 2019 wurde zudem mithilfe eines Crowdfundings der Aufbau einer solidarischen Landwirtschaft im Agroforst-Stil angeschoben. Dafür sind sie auch mit den Lübnitzer Gärtnern im Gespräch, die das Konzept der solidarischen Landwirtschaft bereits erfolgreich umsetzen. Noch aber befindet sich diese an der Alten Mühle im Aufbau.

Die Bewohner der Alten Mühle Gömnigk wollen auf dem Gelände eine Solidarische Landwirtschaft etablieren. Ein Prozess, der einige Jahre braucht. Quelle: Josephine Mühln

Ein guter Start, um vielleicht auch weitere Mitstreiter und spätere handwerkliche Unterstützung zu bekommen ist die Pflanzenbörse. Trotz Maske und Abstand bietet sich sicher auch die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Gärtnertipps auszutauschen und das ein oder andere nicht ganz alltägliche Grün für die heimische Oase auszutauschen. Auf das es im eigenen Garten genauso gut gedeiht. Die Saatgut- und Pflanzenbörse in der Dorfstraße 1 in Gömnigk ist zwischen 15 und 18 Uhr zugänglich.

Von Natalie Preißler