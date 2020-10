Borkwalde

Der Regen prasselt auf seinen dunklen Lederhut, während Erich Münkner auf dem weichen Moosboden durch den Wald stapft. Sein Blick wandert unter dem Hut immer wieder nach rechts oder links. „Ich suche nicht Pilze, sondern sammele sie“, sagt der Borkwalder. Pilze brauchen nicht nur viel Sonne und Wasser, sondern auch Wind, insgesamt ein gutes Klima, weiß Erich Münkner aus Borkwalde.

Eigentlich ist heute ein gutes Pilzwetter, sagt er. Doch die Ausbeute nach dem einstündigen Streifzug durch den Borkwalder Wald fällt mager aus. Lediglich ein Apfel-Täublinge, ein giftiger grünblättriger Schwefelkopf sowie ein ebenfalls sehr giftiger Pantherpilz verlieren sich im kleinen Körbchen.

Der 66-Jährige ist auf dem Gebiet der Fungi ein Kenner und gibt seine Erfahrungen und sein Wissen gerne weiter. „Leute können zu mir kommen und sich hinsichtlich Verwechslung und Gefahren von Speise- und Giftpilzen beraten lassen“, betont der Borkwalder.

Es regnet und ist leicht windig – ideale Bedingungen also, um sich auf Pilzssuche zu begeben. Dennoch ist die Ausbeute nach einer Stunde Suche mager und das Körbchen fast leer.

Während die erste Saison für Pfifferlinge und Champignons in diesem Jahr durch ist, prophezeit der Kenner für die zweite Saison keine prall gefüllten Körbchen. „Durch die Trockenheit fallen möglicherweise die Herbstpilze ins Wasser.“ Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, sagt Münkner mit einem Augenzwinkern.

Vor allem am Wegesrand fühlen sich Pilze besonders wohl, sagt Erich Münkner. „Die meisten Pilze sehe ich beim Autofahren, wenn ich selbst fahre“, verrät er. Auch wenn der Pilzkenner seine beliebten Stellen im Wald, an denen er meistens Pilze findet, nicht verrät, weiß er, dass der Mond einen wichtigen Einfluss auf das Wachstum der Pilze hat.

Ausfälle gibt es immer

„Nach dem Vollmond könnte man ein bis zwei Wochen danach im Wald schauen, ob es was gibt“, sagt Erich Münkner hoffnungsvoll. „Es könnte durchaus noch was kommen, wie im letzten Jahr. Da kamen sehr spät richtige Schwemme.“

Während Erich Münkner dieses Jahr in Borkheide noch das ein oder andere essbare Exemplar fand, gab es in Borkwalde so gut wie gar nichts, berichtet er weiter. „Ausfälle gibt es immer. Da muss man öfter in den Wald gehen“, so der Tipp des Kenners. Vor allem Täublinge seien in Borkwalde zwischen den Kiefern zu finden, berichtet Münkner.

Pfifferlinge, Butterpilze und Ziegenlippe

Darüber hinaus warten auf das geschulte Auge Steinpilze, Maronenröhrlinge, Pfifferlinge, Birken- und Butterpilze sowie Ziegenlippen. „Der Name kommt davon, dass der Schirm dieses Pilzes bepelzt ist.“ Die Unterscheidung zwischen einem Speisepilz und essbaren sowie giftigen Pilz sei für den Laien nicht so einfach. Daher sein Tipp: es wandert nur das in den Korb, was man kennt.

„Es gibt Körbchen mit zwei Fächern. In das eine Fach sollten die Pilze, bei denen sich der Sammler sicher ist, und in das andere Fach wandern die Exemplare, mit denen man zum Pilzberater oder Pilzsachverständigen gehen sollte. Die sind immer sehr auskunftsfreudig“, so Erich Münkner. So sei beispielsweise die Ähnlichkeit zwischen einem essbaren Perlpilz und dem sehr giftigen Pantherpilz sehr groß, sagt der Kenner.

Rare Pilze in Süddeutschland

Zu den seltenen Exemplaren in unseren Wäldern gehört der Habichtspilz, verrät der 66-Jährige. „Den findet man kaum noch aufgrund der Klimaumstellung. Und er schmeckt auch nicht jedem.“ In der Nähe von Eichen findet der Pilzfreund mit einer großen Portion Glück noch den Leberpilz, auch Ochsenzunge genannt, verrät der Borkwalder. „Er blutet und schmeckt so ähnlich wie Leber, daher der Name. Man kann ihn essen, muss man aber nicht.“

Besonders rare Pilzexemplare seien hingegen eher im Süden von Deutschland zuhause, verrät Erich Münkner. „Ganz selten findet man den Kaiserling. Den nennt man so, da diesen Pilz niemand behalten durfte, sondern an den Kaiser abgeben musste“, weiß Münkner.

Getrocknete Pilze

Der Vollmond ist bereits erreicht, jetzt heißt es warten und hoffen, dass die leeren Körbchen endlich mit leckeren Steinpilzen, Pfifferlingen und Butterpilzen befüllt werden können. Für den Fall, dass die zweite Pilzsaison in diesem Jahr tatsächlich ausfällt, hat der Pilzkenner aber gut vorgesorgt. „Ich habe noch getrocknete Pilze und komme damit noch gut durch bis zur nächsten Saison.“

Von Johanna Uminski