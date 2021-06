Brück

Zwischen Freitagvormittag und Samstagabend sind Unbekannte in eine Halle im Schwanebecker Weg in Baitz eingebrochen. Sie verschafften sich den Zutritt mit Gewalt, berichtet die Polizei in Brandenburg.

Aus der Halle stahlen die Einbrecher einen Pkw-Anhänger, eine Hebebühne und Bauholz. Die Polizei nahm eine Anzeige auf wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls. Gesichert wurden Spuren.

Von MAZ