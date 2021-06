Planer und Politiker erörtern, wo und wie in Brück gebaut werden kann

Brück

Die Stadtväter in Brück müssen sich überlegen, ob sie das von der Landesplanung Berlin-Brandenburg genehmigte Wachstumspotenzial komplett ausschöpfen wollen. Dazu hat Michael Klenke (SPD) im Stadtentwicklungsausschuss aufgerufen. Anlass zu der Bestandsaufnahme gibt seiner Meinung nach die anstehende Überarbeitung des Flächennutzungsplanes.

„Zuzug um jeden Preis darf nicht das Ziel sein“, findet der Vizebürgermeister. Denn trotz allem habe sich speziell der Grundstücksmarkt so entwickelt, dass es derzeit nicht die ’Kinder aus Brück’ seien, die im Planestädtchen bauen und leben wollten. Gleichwohl es inzwischen fast 4500 Einwohner zählt und dem entsprechend 12,5 Hektar weiteres Bauland ausweisen darf.

Gänsematen fast ausgebucht

Nach einer 20-jährige Geduldsprobe wachsen die Eigenheime im Wohnpark Gänsematen. Etwa 75 Parzellen umfasst das fast in der Stadtmitte gelegene 70.000 Quadratmeter große Areal. „Es wird in den nächsten Monaten ausgebucht sein“, bestätigt Isabel Schwan, die in der Amtsverwaltung Brück für die Bauleitplanung verantwortlich zeichnet.

Isabel Schwan (links) von der Bauverwaltung sowie die Planerinnen Stefanie Jolitz-Seif und Elke Rösicke sind nun mit der Erarbeitung des Flächennutzungsplanes für Brück befasst. Quelle: René Gaffron

Wie es weitergehen soll, wird das Planungsbüro „Stadt und Land“ aus Hohenberg-Krusemark (Altmark) erarbeiten. Es kann sich auf eine große Vorleistung stützen. Sie wurde vom Fachausschuss unter Leitung von Günther Fischer (Pro Brück) geleistet, der die Basis für die Aktualisierung des Flächennutzungsplanes legt. Dabei liegt das Hauptaugenmerk natürlich auf der Suche nach Standorten für Wohnquartiere in Brück.

Bürger werden gefragt

Doch auch die Entwicklung von Gömnigk-Trebitz, Baitz und Neuendorf sowie des Plattenbau-Viertels Brück-Ausbau wird unter die Lupe genommen. Außerdem steht zur Diskussion, ob noch weitere Gewerbeflächen benötigt und wie Land- und Forstwirtschaft sowie Erhalt der Landschaft zu fixieren sind.

In Brück müssen auch Gewerbeflächen ausgewiesen werden. Quelle: René Gaffron

„Zwölf Hektar Bauland müssen erst einmal gefunden werden“, lautet die Erkenntnis von Günther Fischer, immerhin Hochschulprofessor für Stadtplanung. „Letztlich sind wir – gedanklich und real – durch die Stadt gelaufen und haben die Möglichkeiten in Augenschein genommen“, berichtet der Vorsitzende des Gremiums. Unter dem Strich kommen seiner Einschätzung nach sogar 30 Hektar in Frage, aber die Vor- und Nachteile müssten nicht zuletzt durch die Beteiligung von Bürgern und Behörden abgewogen werden.

Potenziale in der Mitte

Demnach liegt es auf der Hand, zwei 5,3 und 4,5 Hektar große Flächen am Amtsplatz als Bauland zu entwickeln. Zentral und nah am Bahnhof gelegen erscheint das sinnvoll – erst recht wenn die Mitte zudem noch mit vielfältigerem Einzelhandel gestärkt werden würde.

In Brück wird der Flächennutzungsplan überarbeitet. Unter Leitung von Günther Fischer sucht der Fachausschuss unter anderem zwölf Hektar Bauland für Eigenheime.. Quelle: René Gaffron

Doch sind für ein Gelände beispielsweise die Interessen von 24 Eigentümern unter einen Hut zu bringen. An anderer Stelle könnten Fragen des Imissions- und des Naturschutzes womöglich den Vorstellungen der Stadtväter einen Strich durch die Rechnung machen, ahnt Günther Fischer. Deshalb wollen er und seine Mitstreiter variabel sein und erwarten, dass Planerin Elke Rösicke alternative Optionen auf Machbarkeit prüft.

Brachen ebenfalls im Blick

Schlechte Erfahrungen hat die Kommune bereits mit dem Bebauungsplan für das Pflegeheim neben der Wohnstätte Brücker Herz. Seit sechs Jahren wird an der Klärung des Eigentums gearbeitet. Sollte sie doch noch erfolgen, sollte dieses Vorhaben zumindest integriert werden.

Geht es nach Günther Fischer könnte noch durch die Ausweisung von sogenannten Mischgebieten sowie die Reaktivierung von Brachen weiteres Gelände bereit stellen, um nicht nur neue Flächen zu bebauen.

Protest aus der Gartenstraße

Dies war unter Umständen aber parallel zur Gartenstraße durchaus vorgesehen. „Das ist keine gute Option“, findet zumindest Max Lemke. Der Lehrer ist nach eigenem Bekunden extra an den Stadtrand gezogen, um Natur und Landschaft zu genießen. „Halb Brück unternimmt dort seinen Abendspaziergang“, hält er ein emotionales Plädoyer, dort zumindest nicht zu bauen.

An der Plane lässt es sich attraktiv wohnen. Strittig ist, ob das für alle eine schöne Perspektive ist. Quelle: René Gaffron

Das ist noch nicht das Thema, bekräftigt Günter Fischer in der ihm eigenen Sachlichkeit. „Eine totale Abwehrhaltung wird uns nicht weiterbringen“, erklärte Pensions-Inhaber Achim Liesecke, der zu dem halben Dutzend interessierter Besucher der Beratung des Ausschusses mit dem Planungsbüro gehörte.

Von René Gaffron