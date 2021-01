Plötzlich steht ein Mobilfunkturm am Bahnhof Baitz – und verursacht hohe Nebenkosten

Baitz

Plötzlich steht er in der Landschaft, der neue Mobilfunkturm. Überrascht vom Aufbau wurden die Anwohner der näheren und weiteren Umgebung. Auch Ortsvorsteher Klaus Niendorf war bisher nicht in die Pläne des Kommunikationskonzerns Telekom eingeweiht. „Meine Anfrage an die Amtsverwaltung aus der letzte Sitzung der Brücker Stadtverordneten von vorigen Jahr blieb bis heute unbeantwortet“, erklärt der Ortschef von Baitz der MAZ. „Auch wenn es kein kommunales Grundstück ist, hätten wir doch wenigstens informiert werden wollen.“

Denn Fragen der Bürger gebe es viele, sagt Niendorf. So interessieren sich unter anderem Manuela und Hartmut Jahn, welchem Zweck der Antennenturm denn genau diene. „Keiner weiß im Ort, von wem er gebaut wurde und ob er künftig positive Auswirkungen auf Handy-Empfang oder Internet hat. Es wäre schön, wenn Sie darüber informieren würden“, schreiben die Baitzer an die MAZ.

Im Zug kein Telefonat möglich

„Das Funknetz hier bei uns sehr schlecht“, erklärt Klaus Niendorf. Auf dem Hof habe ich nur an einer Stelle Empfang“, erzählt der Ortschef. „Und auf der Dorfstraße laufen die Leute hoch und runter auf der Suche nach Netz.“ Im Zug breche regelmäßig das Gespräch zusammen, wenn Reisende bei Baitz gerade telefonieren.

Künftig soll das deutlich besser werden. Das verspricht Georg von Wagner, der Sprecher der Deutschen Telekom, auf Nachfrage der MAZ. „Wir planen, die Mobilfunkversorgung im Bereich des Amtes Brück zu verbessern“. Über den Ausbau sei die Amtsverwaltung schon im September 2019 informiert worden.

In Zusammenarbeit mit der Kommune sei der geeignete Standort für den Baitzer Turm ermittelt worden. Mit der Mobilfunkstation soll das bisher nicht ausreichend versorgte Gebiet künftig mit den Standards GSM und LTE abgedeckt werden. „Mit LTE können in diesem Bereich zukünftig Daten mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) übertragen werden“, erklärt von Wagner. Vom Standort aus werde auch ein weiterer Teilbereich der Bahnstrecke Berlin – Dessau besser mit Mobilfunk versorgt.

Anwohner sollen besseres Netz erhalten

„Hiervon werden die Bahnreisenden und Pendler profitieren sowie die Bevölkerung im Bereich der Ortschaft Lüsse und der Siedlung Wiesenau“, heißt es von der Telekom. In Betrieb sei der neue Antennenturm noch nicht, da die Bauarbeiten noch laufen.

„Der Mast in Baitz wird auf Privatgrund gebaut, daher läuft der Vorgang nicht über das Amt Brück“, erklärt dessen Sprecher Kai Fröhlich. „Der Eigentümer konnte uns nur sagen, dass der Mast von mehreren Telefongesellschaften genutzt werden soll, mehr weiß er auch nicht, heißt es auf MAZ-Anfrage aus der Amtsverwaltung.

Neben dem neuen Mobilfunkturm muss jetzt noch die zerstörte Wasserleitung repariert werden. Quelle: Thomas Wachs

Insgesamt plane die Telekom im Amt Brück zum Netzausbau sieben neue Mobilfunkstandorte. Darunter über den Baitzer hinaus auch in den Waldgemeinden Borkheide und Borkwalde, in der Stadt Brück sowie in der Gemeinde Planebruch im Ortsteil Damelang.

Sieben neue Türme im Amt Brück

„Der Planungsstand ist unterschiedlich“, sagt der Telekomsprecher. „Teilweise befinden wir uns noch in der Standortsuche, teilweise ist diese schon abgeschlossen und wir beginnen mit der Erstellung der Bauantragsunterlagen.“

An allen genannten Mobilfunkstandorten ist geplant, Antennenträger mit einer Höhe von circa 40 Metern zu errichten, um Bevölkerung und Wirtschaft eine hochwertige GSM- und LTE-Mobilfunkversorgung bereitstellen zu können. „Mit LTE (4G), dem mobilen Breitbanddienst, können unsere Kunden dann zukünftig Daten mit bis zu 100 MBit/s übertragen“, heißt es von der Telekom.

Teure Nebenkosten für Wasserverband

Teuer geworden ist der überraschende Turmbau zunächst auch für den Wasserversorgungsverband Hoher Fläming (WAV) mit Sitz in Brück. Das bestätigt Martin Kolpazik, der technische Leiter, gegenüber der MAZ. Denn für den Bau des Turm-Fundamentes hatten Tiefbauer Mitte Oktober gleich zweimal hintereinander eine Hauptwasserleitung im Boden zerstört.

Seither wurden die betroffenen Haushalte über eine Behelfsleitung versorgt. Seit Mittwoch läuft nun die Reparatur der eigentlichen Leitungstrasse. „Dafür stehen Kosten von insgesamt gut 100.000 Euro zu Buche“, sagt Martin Kolpazik. Wer sie trägt, sei noch offen. „Da kümmern sich unsere Anwälte gerade drum im Rechtsstreit mit der Baufirma, die im Oktober die Havarien verursacht hatte“, sagt der WAV-Leiter.

Am Bahnhof bei Baitz steht ein neuer Mobilfunkturm direkt am einizigen Chaussee Haus von Robert Dettmering. Quelle: Thomas Wachs

„Die Notleitung ist nicht so toll, immer wieder ist mal Luft und Schmutz drin im Wasser“, erzählt Robert Dettmering. Er wohnt seit vier Jahren im ehemaligen Bahnwärterhaus direkt am Bahnübergang. Auch der ehemalige Berliner wurde vom Bau des Mobilfunkturmes nur wenige Meter weg von seinem Haus überrascht. „Plötzlich rückte die Tiefbaufirma an, dann gab es die Havarien und kein Wasser mehr“, schildert der Anwohner. Nun steht der Turm. „Ich hoffe, dass er das Netz für alle verbessert, auch wenn ich nicht Kunde der Telekom bin“, sagt der einzige direkte Nachbar.

Von Thomas Wachs