Brück

In Brück hat sich am Donnerstag ein Dieb Zugang zu einer Wohnung in Brück verschafft. Das gab die Polizei am Sonntag bekannt. Die Tat, von der die Ermittler erst am Samstag erfuhren, ereignete sich in der Ernst-Thälmann-Straße.

Der unbekannte Mann soll Schmuck gestohlen haben. „Nach ersten Erkenntnissen könnte ein blauer Renault Megane mit polnischen Kennzeichen mit der Tat im Zusammenhang stehen“, teilt die Polizei mit. Weiter Angaben dazu machte sie nicht.

Von MAZ