Grabschänder gibt Schädel zurück – jetzt ermittelt Kripo

Golzow

Erst klingelt ein Unbekannter am Golzower Pfarrhaus, der unter dem Arm in einem Karton einen Totenschädel trug. Dann klingelte am Donnerstag am Pfarrhaus die Kriminalpolizei.

Wie MAZ berichtete, war der unbekannte Mann an der Tür des angehenden Pfarrers und Seelsorgers Oliver Notzke ein reumütiger Grabschänder. Der Mann hatte in den 80er Jahren aus der von-Rochow-Gruft unter der Golzower Kirche einen Schädel geraubt. Es handelt sich vermutlich um den Schädel von Kirchenstifter Friedrich Wilhelm von Rochow. Damals war die Gruft bereits diverse Male Schauplatz von Verwüstungen gewesen. Die Kirche war Tag und Nacht unverschlossen. Der Abstieg in die Gruft und der Raub des Totenschädels soll für den damals noch jungen Mann eine Mutprobe gewesen sein.

Gruft wird derzeit saniert

Im Zuge der jetzigen Sanierung der Gruft für 110.000 Euro auch aus Mitteln des Denkmalschutzes hatte Oliver Notzke öffentlich dazu aufgerufen, dass damals gestohlene Grabbeigaben und Skelettteile anonym zurück gegeben werden könnten. Diesem Aufruf kam der Unbekannte nach. Er hatte den Schädel über drei Jahrzehnte auf einem Dachboden versteckt.

Vor ein paar Wochen nun klingelte er am Pfarrhaus und überreichte Oliver Notzke den Karton mit Schädel. Notzke verzieh dem Sünder, sicherte ihm Anonymität zu. Der Unbekannte hatte offenbar den Schädel nicht abgetrennt vom Skelett, als er in die Gruft abstieg, sondern der Totenkopf soll dort bereits auf dem Boden gelegen haben.

Später schilderte Notzke der MAZ von der Erleichterung des Mannes, die Beute der Grabschädung wieder zurückgeben zu können. „Es war für ihn wie eine Amnestie.“

Polizei erstattete Anzeige

Doch daraus wird nun eventuell nichts. Aufgrund der MAZ-Berichterstattung hat die Kriminalpolizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Sie ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe. Das bestätigte Polizeisprecherin Juliane Mutschischk. „Die Akte ist bereits auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft Potsdam.“

Doch ob die Ermittlungen Erfolg haben werden, ist unklar. Notzke verriet den früheren Grabschänder eigenen Angaben nicht: „Ich habe mich auf meine Schweigepflicht berufen.“

Regina Ströbl von der Lübecker Forschungsstelle Gruft, die die Sanierung der Rochow-Begräbnisstätte wissenschaftlich begleitet, sagte, sie freue sich, dass der Schädel zurückgegeben worden sei. „Ich hoffe, dass weitere Täter von damals auf ihren Dachboden gehen“.

Von Marion von Imhoff