Es dämmerte gerade etwas an diesem Mittwochmorgen, als Sonderermittler der Bundespolizei zuschlugen bei einer groß angelegten Aktion auch im Gewerbegebiet Linthe. An der Mindener Straße rückten zivile und später auch uniformierte Kräfte gegen 6 Uhr auf einem Firmengelände an. Anlass war eine Durchsuchung im Zusammenhang mit mutmaßlicher Schleuser-Kriminalität.

Mehr als 30 Wohnungen syrischer Flüchtlinge durchsucht

Hauptsächlich im Bundesland Sachsen, aber auch in Brandenburg und in einer Wohnung im nordrhein-westfälischen Hamm, waren am frühen Morgen rund 650 Polizisten im Einsatz für eine zeitgleich durchgeführte Razzia. Mit Schwerpunkt in Leipzig sind 32 Wohnungen syrischer Flüchtlinge von einem Großaufgebot der Bundespolizei durchsucht worden.

Die Flüchtlinge stünden im Verdacht, im Auftrag eines mutmaßlichen Schleusers ihre Reiseausweise als verloren gemeldet zu haben, so dass dieser mit dem ausgestellten Ersatz weitere Menschen illegal nach Deutschland holen konnte, teilte ein Polizeisprecher mit. Dabei soll es sich insbesondere um dessen Familienangehörige handeln.

Hauptverdächtiger betreibt Handel in Linthe

Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizeiinspektion für Kriminalitätsbekämpfung in Halle an der Saale gegenüber der MAZ galt der Einsatz in Linthe dem Hauptverdächtigen, einem 41 Jahre alten Syrer. Er habe sich im Linther Gewerbegebiet auf dem Gelände einer Logistikfirma eingemietet und betreibe dort einen Handel mit Holzpaletten.

Der Hauptverdächtige soll zahlreiche seiner Landsleute dazu bewegt haben, ihre Reiseausweise für Flüchtlinge als verloren zu melden, obwohl sie gar nicht weg sind. Für das Ausstellen der Ersatzdokumente soll den Behörden dann ein anderes Foto vorgelegt worden sein.

Falsche Dokumente für Familiennachzug

Die falschen Dokumente soll der Verdächtige – auch gegen Bezahlung eines Schleuserlohns –ins Ausland geschickt haben, um so anderen Menschen die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen. „Der Mann steht im Verdacht, auf diesem Wege seinen Lebensunterhalt finanziert zu haben“, teilt die Bundespolizei am Mittwoch mit. Gegen den Syrer ermittle die Staatsanwaltschaft Leipzig.

Beweisstücke in Linthe sichergestellt

Der 41-jährige Verdächtige sei am Mittwochmorgen an seinem Hauptwohnsitz in Leipzig angetroffen worden. In Linthe habe es einen Mitarbeiter gegeben. Zeitgleich hatten die Polizeikräfte bei der hauptsächlich in Sachsen durchgeführten Razzia diverse Beweismittel sichergestellt. Das sei auch in Linthe erfolgt.

Auch im Gewerbegebiet Linthe wurden angemietete Räume durchsucht von einem Großaufgebot der Polizei zum Verdacht von Schleuser-Kriminalität. Die Ermittler rückten an der Mindener Straße an. Quelle: Thomas Wachs

Gefunden worden seien unter anderem zahlreiche Ausweise, Reisedokumente und Aufenthaltstitel. Auch Smartphones, verschiedene Speichermedien und rund 33 000 Euro Bargeld wurden den Angaben nach sichergestellt. Die Beschuldigten seien während des Einsatzes in Gewahrsam genommen und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Im Dorf Linthe bekam niemand etwas mit

In dem direkt an der Autobahn 9 gelegenen Dorf Linthe bekam offenbar niemand etwas mit von dem großen Sondereinsatz der Polizeikräfte am frühen Mittwochmorgen.

Bürgermeisterin Sigrid Klink (CDU) und ihre Mitbürger bekamen am Mittwoch nichts mit vom Großeinsatz der Polizei im Linther Gewerbegebiet. Quelle: Thomas Wachs

„Wir haben nichts gehört und nichts gesehen“, sagt Sigrid Klink (CDU), die ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Linthe. Sie habe erst am Nachmittag nach ersten Online-Nachrichten der MAZ von der großen Polizeiaktion in ihrem Ort erfahren. „Auch die Gemeindearbeiter, die ja schon früh auf den Beinen sind, haben nichts mitbekommen“, sagt die Ortschefin.

Polizei rückt über Brück nach Linthe an

Hinweise auf kriminelle Aktivitäten im großen Gewerbegebiet, das sich jenseits der Autobahn und abseits des Dorfes zwischen Linthe und Brück erstreckt, habe sie bisher nicht gehabt. „Als Gemeinde bekommen wir ja nichts davon mit, wer sich gerade wie und wo im Gewerbegebiet neu einmietet, wenn nicht gerade Bauanträge oder Ähnliches zu bearbeiten sind“, sagt Bürgermeisterin Sigrid Klink.

Direkte Zufahrt derzeit eine Baustelle

Dass der große Einsatz der Polizeikräfte am Morgen im Ort unbemerkt blieb, habe womöglich wohl auch damit zu tun, „dass unsere Westfalenstraße vorne von der Tankstelle her als direkte Zufahrt ins Gewerbegebiet gerade wegen Bauarbeiten gesperrt ist“, sagt Sigrid Klink. Anfahren mussten die Einsatzkräfte daher über die Landesstraße sowie die Brücker Zufahrt zum Gewerbegebiet und von dort zur Mindener Straße in Linthe.

