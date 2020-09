Brück

Ein Autofahrer hat am Dienstagvormittag in Brück unter Einfluss von Drogen am Steuer seines Wagens gesessen. Der Citroen wurde gegen 11 Uhr in der Lindenstraße angehalten und kontrolliert.

Nach der Feststellung, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte, staunten die Polizisten nicht schlecht. Denn nicht nur der Fahrzeugführer, sondern auch der 40-jährige Beifahrer übergaben ihnen je eine Tüte mit Betäubungsmittelverdächtigen Substanzen. Diese wurden sichergestellt.

Beim Fahrer wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von René Gaffron