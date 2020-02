Borkheide

Erheblich betrunken war ein Autofahrer, den Polizisten in der Nacht zu Sonnabend in Borkheide aus dem Verkehr gezogen haben. Die Beamten stoppten den Audi gegen 0.55 Uhr in der Straße Am Finkenhain. Bei der Kontrolle des 43-jährigen Fahrers wurde Alkoholgeruch festgestellt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Daraufhin ordneten die Polizisten zudem eine Blutprobe bei dem Fahrer an und beschlagnahmten dessen Führerschein.

Die Weiterfahrt wurde dem Audi-Fahrer untersagt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

