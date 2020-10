Brück

Für ihn wohl völlig überraschend hat ein Mann in Brück am frühen Dienstagmorgen Besuch von der Polizei bekommen. Gegen 6 Uhr verhafteten zwei Revierpolizisten den 42-Jährigen in seiner Wohnung.

Die Beamten erklärten dem Mann, dass er von der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau mit mehreren Haftbefehlen zur Festnahme ausgeschrieben ist. Hintergrund sind offenbar ausstehende Zahlungen. Sie sollten mit einer so genannten Erzwingungshaft durchgesetzt werden.

Anzeige

Der Betroffene hätte diese Haft durch Zahlung von knapp 3000 Euro abwenden können. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann zuvor wohl versucht, das Geld kurzfristig aufzubringen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Somit wurde nun die angesetzte Haft fällig. Der Mann wurde in Brück festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt in Brandenburg an der Havel eingeliefert.

Von MAZ